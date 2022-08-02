亞洲首例 印度男染猴痘亡

（美聯社檔案照）

2022/08/02 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕印度政府一日證實，國內出現亞洲首起猴痘死亡病例，死者為南部克勒拉邦的年輕男性，是這波猴痘疫情爆發以來已知的第四名死者。西班牙上週通報兩起猴痘相關死亡病例，巴西回報首起。世界衛生組織（WHO）已在七月廿三日宣告這波猴痘疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

印度克勒拉邦（Kerala）稅務部長拉詹（K. Rajan）和衛生部長喬治（Veena George）表示，該名廿二歲印度籍男性七月廿一日抵達克勒拉邦，廿六日因出現疲倦和發燒症狀前往就醫，七月卅日死亡。他在返回印度前，已在阿拉伯聯合大公國確診感染猴痘。當局已隔離該名男子的廿一名密切接觸者，主要接觸者目前均無症狀。

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印度聯邦衛生部對該名男子的死訊並未發表評論，僅表示政府已成立高階官員專責小組，監控猴痘疫情。當地媒體披露，印度目前至少有五人確診。世衛上月底表示，全世界七十八個國家共通報超過一萬八千起猴痘病例，多半集中在歐洲。非洲國家蘇丹一日也通報，戰亂頻仍的西部達佛地區（Darfur）出現首起猴痘確診病例。

武漢肺炎疫情方面，紐西蘭一日起全面開放邊境，同步開放國內港口讓郵輪和國外遊艇停靠。入境人士需接種疫苗，並在落地後進行兩次篩檢，但不需要隔離檢疫。教育界人士期盼國際學生能為紐國經濟帶來顯著貢獻；即將到來的十月到隔年四月也是紐國旅遊旺季，紐西蘭觀光部長奈許（Stuart Nash）表示，希望郵輪回流有助於興盛當地產業。

法國一日也解除長達兩年半的公衛緊急狀態。法國國會在二○二○年三月底通過緊急公衛法案，賦予政府可限制人民行動、工作、集會和抗議等自由的權力，並向民間募集抗疫物資、控制物價，引發社會不滿。國會在七月廿六日通過最新公衛法案，解除宵禁、封城等措施，但政府仍有權依照疫情發展控制邊境，包括要求入境人士提供篩檢陰性證明，並同時延長兩種追蹤工具使用效期，以便追蹤確診者和接觸者足跡。

北半球冬季恐爆新疫情

與此同時，科學家也警告，北半球必須為冬季即將爆發的新一波疫情做好準備。美國華盛頓大學健康計量評估研究中心（IHME）主任莫瑞（Christopher Murray）預估，屆時美國將日增近百萬例感染個案，約為目前的兩倍之多。

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