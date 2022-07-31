歐美首見猴痘死亡病例 丹麥疫苗廠趕工

丹麥「巴伐利亞北歐」生技公司生產的預防猴痘疫苗Jynneos，已在美國開始接種。（美聯社）

2022/07/31 05:30

巴西、西班牙通報三例

〔編譯孫宇青、林雨萱／綜合報導〕巴西和西班牙廿九日及卅日先後通報國內出現一例與兩例猴痘相關死亡個案，是非洲國家之外的首見死亡案例。世界衛生組織（WHO）歐洲區卅日警告，預估將會出現更多猴痘相關死亡案例。

美國「華爾街日報」卅日報導，隨著愈來愈多國家傳出猴痘病例，全球唯一一家研製猴痘疫苗的丹麥「巴伐利亞北歐」（Bavarian Nordic A/S）生技公司命運大翻轉，過去近廿年來僅個位數國家採購，現在卻滿手訂單，不得不考慮一週七天、一天廿四小時開工生產，以應付暴漲的需求。

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先前死亡病例都在非洲

西班牙已有四二九八人感染猴痘，是全球猴痘疫情極度嚴重的國家之一，目前已有一二○名感染者住院、兩例猴痘死亡個案。巴西則有近千人染上猴痘，國內首例猴痘死亡病例為四十一歲男子。根據世衛組織廿七日發布的報告，先前全球五例猴痘死亡個案全數集中在非洲，至今全球猴痘病例總計超過一萬八千例，其中七成位在歐洲、二成五分布於美洲。

據了解，巴伐利亞北歐公司用於預防猴痘的疫苗，在美國的商品名稱為Jynneos，在歐洲和加拿大則分別被稱為Imvanex和Imvamune。這款疫苗其實並非專門防範猴痘，而是該公司在美國政府資助下研發的天花疫苗。雖然致命性的天花已在四十多年前絕跡，但活體病毒仍以研究為目的存於某些實驗室中，為了避免病毒因意外或人為蓄意再製及散布，才催生這款疫苗。

巴伐利亞北歐公司執行長柴普林（Paul Chaplin）表示，在猴痘疫情爆發前，僅六個國家下單採購Jynneos，且只有美國和加拿大儲備「有意義的存量」；反觀現在訂單從歐洲、中東、亞洲到美洲的數十個國家如雪片般湧入，包括英國在五月中旬傳出一些病例後，就直接搶光該公司手邊僅有的數萬劑，「我們和其他人一樣，沒意識到事情會變得多麼大條。」

柴普林透露，該公司一年原可生產三千萬劑，但已在評估全天候生產的可能性，以滿足需求。雖然各國也存有舊一代天花疫苗，但因副作用嚴重，僅在少數情況使用。莫德納等其他藥廠則剛起步，正常來說須費時數年才能推出新疫苗。

疫苗廠僅一家 全球缺貨

柴普林坦言，全球缺貨情況十分嚴重，有些國家衛生單位甚至被迫只能施打兩劑中的一劑。該公司庫存還有一四○萬劑，是美國在二○二○年訂購的數量，其中卅萬劑已在六、七月出貨，其他則因為是在美國食品暨藥物管理局（FDA）尚未批准的設施生產，還未能進入美國。不過，美方已同意先供貨給其他國家。白宮近日透露，預計明年中以前收到六九○萬劑。

在猴痘大爆發後，巴伐利亞北歐公司股價已飆漲近三倍，六度上調全年財務展望，終於可望損益兩平。世衛組織表示，初步推算顯示，全球對猴痘疫苗的需求量在五百萬至一千萬劑之間。

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