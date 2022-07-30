烏軍大反攻 空襲俄在烏南5據點

切爾諾莫斯克港內，起重機29日正將穀物放上貨輪，該船幾天內就會出航。（路透）

2022/07/30 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第一五七天。華盛頓郵報廿八日報導，在新運交的西方國家武器助攻下，烏軍重獲其近幾個月喪失的諸多優勢，俄軍在烏克蘭境內的推進已幾乎停滯不前。這也為烏方扭轉戰局，開啟一扇機會之窗。路透廿九日報導，烏軍飛機空襲烏南的赫爾松及其附近城市五個俄軍據點，展開烏軍自開戰以來最大的反攻。

俄軍力耗盡「行動暫停」

自承受猛烈砲火的烏軍二日從烏東城市利西昌斯克撤退以來，俄軍在攻佔烏克蘭領土上就無重大斬獲。烏軍撤離該市，使俄方完全控制烏東頓巴斯地區兩個州之一的盧甘斯克州，為俄軍自四月撤離烏克蘭首都基輔周邊以來，唯一有意義的戰略成功。

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俄軍缺乏進展的理由，也許至少部分出於俄國國防部在奪取利西昌斯克後宣布的「行動暫停」。但美國智庫戰爭研究所（ISW）指出，俄國國防部長紹伊古十六日即宣布正式結束「行動暫停」，此後俄軍攻擊的強度仍未顯著增加。

俄無力征服整個頓巴斯區

因此諸多西方官員及分析師懷疑，耗損的俄軍在面對新裝備西方武器的烏軍時，瀕臨耗盡其進一步攻城掠地的能量。俄軍此前已被迫放棄其佔領基輔的希望，可能很快也必須考慮其無力征服整個頓巴斯地區，而這正是莫斯科開戰之初唯一曾公開宣布的目標與俄軍目前攻勢焦點。

烏用先進火砲 奪回主動權

分析家研判，俄軍似正逐漸失去推進能力，惟他們也警告，現在就小覷俄軍還太早，俄國各地正進行大規模的徵兵行動；烏軍則有機會趁此時拿回戰場上的主動權，運用其西方盟邦近幾週來提供射程更遠、更精準及更先進的火砲，尤其是美製「海馬斯」（HIMARS，高機動性多管火箭系統）。一名五角大廈高官透露，這套系統能夠打擊俄國戰線後方約八十．五公里的範圍，烏軍已用它摧毀俄方指揮控制中心等一百多個高價值目標。

俄目前缺兵 傭兵守前線

另一方面，根據英國國防部廿九日更新的情資，於烏軍在烏南加強反攻之際，俄方已派俄國傭兵公司「華格納集團」的傭兵把守烏克蘭境內的前線地區。這也是俄軍目前缺兵的跡象之一。自二○一五年以來，華格納集團傭兵通常擔任特種作戰、從事跟俄國正規軍不同的任務，但俄軍現已需要其擔任前線的充員兵，為俄軍陷入戰爭泥淖的另一跡象。

此外，俄國國防部廿九日指控烏軍以海馬斯砲擊頓內茨克歐連尼夫卡（Olenivka）一座收容烏克蘭戰俘的監獄，釀成五十三人喪生、七十五人受傷的慘劇。

烏克蘭總統澤倫斯基（中）29日視察烏南重要港市敖德薩與另一處港口切爾諾莫斯克，關心該國穀物自烏俄戰爭爆發後，首度恢復從黑海出口的情形。（路透）

滿載烏克蘭產穀物的貨輪Navi-Star號，29日在敖德薩港停泊、準備出航。（美聯社）

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