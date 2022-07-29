廿大在即 中急撒4.5兆 填爛尾樓錢坑

中國各地的「爛尾樓」問題愈演愈烈，英國金融時報披露，中國央行將推出發放1兆人民幣貸款、助房地產開發商度過財務危機的措施，避免在接下來幾個月內舉行的中共第20次全國代表大會（廿大）前爆發大規模的社會動盪。圖為3月北京宣傳第13屆中國全國人民代表大會第5次會議的巨型螢幕。（美聯社檔案照）

2022/07/29 05:30

中共應急方案 力求保交樓穩民生

〔編譯茅毅／綜合報導〕中共中央政治局廿八日就當前經濟情勢召開會議，針對房地產市場動盪，會議要求穩定市場，堅持房子是用來住而不是炒的定位，要保交樓、穩民生、保持金融市場總體穩定，妥善化解一些地方村鎮銀行風險。根據英國「金融時報」同日報導，中國人民銀行（人行）將藉由發放一兆人民幣（約四．五兆台幣）的貸款，助房地產開發商度過因「爛尾樓」而爆發的危機。

穩定金融市場 化解村鎮銀行風險

全球第二大經濟體中國的國內生產毛額（GDP）中，四分之一來自房地產部門，而中國今年度第二季GDP僅年增○．四％，過去一年來，該部門在一波接一波的危機中跌跌撞撞。七月愈演愈烈的爛尾樓屋主串連拒繳房貸的抗爭，已對中國當局施加更大壓力，必須儘快採取行動平息出現社會動盪的風險。

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資金也會用來救快破產房產公司

該報引述參與相關討論的人士報導，人行將先向中國國有商業銀行，發放約兩千億人民幣、年利率約一．七五％的低利貸款。中國國務院甫批准人行前述計畫，將准許商銀用這筆貸款、加上它們自己的基金，再為爛尾樓注入資金活水。

對人行此舉有第一手資訊的一名中國官員對路透說，前述一開始發放的兩千億人民幣，將完全來自人行的轉融資業務，收到這些貸款的商銀則將以這筆錢進行槓桿操作，俾從市場獲得更多資金。該官員還說，前述一兆人民幣的資金，並不會全用於給開發商的貸款，還會分配給搶救身陷嚴重債務危機的房地產公司之其他辦法。

中國今年上半年的房地產投資年減五．四％，另根據七月稍早的官方數據，中國商品房銷售面積年減達廿二．二％、房屋新開工面積年減達卅四．四％。英國「牛津經濟公司」本週預測，為支持房地產建設與基礎設施開支，中國政府今年下半年將推出更強力但特定的政策鬆綁。

安撫廣大受害屋主 避免影響政權

美國之音（VOA）廿八日報導，鑑於中共領導高層在河北省召開的「北戴河會議」及預定今年秋季舉行之中共第廿次全國代表大會（廿大）在即，中國當局接連提出因應爛尾樓問題的應急方案，企圖先行安撫廣大的受害屋主，反映出北京對這類社會不穩定因素的高度警覺，「先拖過廿大再說」，以免最後演變為影響中共政權統治正當性的金融危機以及社會動盪。

「拖過廿大再說」屋主譏習的登基大典最大

一名爛尾樓屋主就在中國社群媒體上揶揄，「什麼民生問題都不是大事，接下來最大的事情是『（習近平的）登基大典』」。

根據廿八日發布的「彭博億萬富翁指數」（BBI），亞洲女首富、中國房地產巨擘「碧桂園」的大股東楊惠妍，過去一年身家縮水過半。其淨資產從一年前的二三七億美元暴跌逾五十二％，「只剩」一一三億美元。

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