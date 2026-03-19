小英一句話引爆！李正皓號召辦「3綠委誰最喘」登高賽

民進黨立委王義川、立委蔡易餘、基隆議長童子瑋。（資料照）

前總統蔡英文日前走訪基隆，事後發文吐槽同行夥伴的體能狀態不佳，還連續虧現年39歲的民進黨基隆市長參選人童子瑋，跟著爬一趟山就「喘到不行」。童子瑋也被其他同黨夥伴留言吐槽，其中更與民進黨立委王義川鬥嘴。對此，名嘴李正皓表示，他宣布將與辦第一屆今日誰最喘登高比賽，參賽選手有蔡易餘、童子瑋、王義川3人，抵達終點心率最高者判定為「今日我最喘」，最喘的人要請吃早餐。

蔡英文16日透過Threads發文爆料同行的前基隆市長林右昌、童子瑋，2人約她爬山，結果不僅穿搭不行，爬山一趟就整個人累到氣喘吁吁，「尤其是童子瑋，你才39歲，就喘到不行！」

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該貼文吸引其他民進黨政治人物留言「關心」。被拉出來童子瑋進行對比、甚至獲認證是體力比較好的林國漳，使用害羞的顏文字「>=<」；與童子瑋同為39歲的立委吳沛憶，向他喊話「加油」；台中市長參選人何欣純壞心直呼「笑死」；立委王義川則好奇詢問︰「你當天是什麼狀況？搞到小英總統這樣說。是爬不上去還是落後太多，還是唉唉叫露出什麼表情被發現？」。

王義川在與童子瑋隔空互嗆後在社群辦投票「三位一起爬山，誰會比較喘？ 」選項有蔡易餘、童子瑋、王義川3人，蔡易餘以52％得票率居冠、其次為王義川34％、童子瑋則是14％。

李正皓在臉書PO文表示，不要爭了！就讓皓事之徒、社會公正人士來舉辦「第一屆今日誰最喘 登高大賽」感謝三位選手勇於接受挑戰！參賽選手：蔡易餘、童子瑋、王義川；時間：3/20（五）0730準時起步；起點：信二停車場對面階梯（基隆市中正區信二路299號對面）；終點：基隆中正公園大佛禪寺；評分標準：參賽選手分別佩戴心率器，抵達終點心率最高者判定為「今日我最喘」；懲罰：擇日請吃早餐；主辦單位：皓事之徒（全程直播，直播網址放留言處）；注意事項：歡迎各選手應援團準時集結，沿路拍打、餵食、加油、打氣。

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