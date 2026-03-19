受邀回東吳大學開講 小英曬「1顏文字」湧萬人狂讚

蔡英文發文分享自己抵達曾任教的東吳大學校園心情，還在文末附上一款顏文字，短文發布不到1小時，立即湧入萬人按讚。（資料照，蔡英文辦公室提供；圖擷取自@tsai_ingwen Threads，本報合成）

東吳大學政治系日前宣布，邀請前總統蔡英文以「八年領航，青年續航」為題進行卸任後首場校園演講，在此之前，她事前在社群發文預告這場演講，同時主動徵求各類問題，吸引高達340多萬人熱烈關注。蔡英文今（19）日下午發文分享自己抵達曾任教的學校心情，還在文末附上一款顏文字，短文發布不到1小時，立即湧入萬人按讚。

據悉，蔡英文投入政壇前曾是法律學者，她先是1984年至1990年期間，擔任政治大學法律系副教授及教授；1991年至1993年期間，轉任東吳大學法律研究所專任教授；1991年至200年期間，則再次返回政治大學擔任國際貿易系教授。另據蔡英文先前在社群自曝，她後來有「教授→台灣總統」的奇妙轉職經歷，與清大教授姚人多有關。

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今日下午，蔡英文抵達東吳大學雙溪校區普仁堂，進行約1.5小時的演講，並和東吳同學進行互動。不過在演講正式開始前，蔡英文在社群平台Threads發短文表示︰「我已經到東吳大學，能夠回到自己以前任教的學校，感覺特別好」，另外，蔡英文還在文末附上一個用來表達開心、備受年輕族群歡迎的經典可愛顏文字「（⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎）」。

該文一出，不到半小就湧入1萬人按讚，且讚數仍在持續上漲，截至報導發布前，已累積突破3萬多人按讚。網友們則留言笑說，「史上最潮前總統」、「留友看蔡英文顏文字」、「蔡教授開課，留友上」、「喵英的顏文字都選得好可愛」、「成功引起容易興奮的易燃物了」、「活網仔蔡英文竟學會用顏文字」、「竟然進化到用顏文字，小英總統真活網仔」、「這一天還是來了，小英開始用顏文字了，接下來就是迷因GIF！」

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前總統蔡英文今（19）日赴東吳大學出席「 八年領航，青年續航－蔡英文與青年有約」活動，並與現場學生合影留念。（記者張嘉明攝）

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