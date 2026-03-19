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    首頁 > 政治

    台北市鄭麗君出戰蔣萬安有翻盤機會？ 吳子嘉預言結果

    2026/03/19 14:10 即時新聞／綜合報導
    行政院副院長鄭麗君。（資料照）

    行政院副院長鄭麗君。（資料照）

    2026 年百里侯爭霸戰腳步逼近，被視為「重中之重」的台北市長選舉，面對國民黨現任市長蔣萬安尋求連任，民進黨遲遲未定人選。近期傳出民進黨將徵召行政院副院長鄭麗君披掛上陣，最快於4月拍板定案。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，雖然鄭麗君是不錯的人選，但在蔣萬安高民調的「輾壓」下，綠營這場仗將會打得異常辛苦，翻盤可能性低。

    民進黨台北市長人選遲遲未定，各界點名聲浪不斷。近日政壇傳出綠營高層已屬意由行政院副院長鄭麗君出馬，正等待其「點頭」即可正式啟動提名程序。若此布局成真，將形成「行政院副院長對決首都市長」的高規格選戰。

    然而，針對這項傳聞，媒體人吳子嘉18日在網路直播節目《董事長開講》中持保留態度。他分析，鄭麗君雖然在政務處理上表現傑出，對國家關稅談判等事務有重大貢獻，但參選台北市長可能並不在其人生規畫內。吳指出，考量到家庭生活與先生的規畫，鄭麗君個人參與選舉的意願恐怕不高。

    此外，吳子嘉談及雙方實力對比直言，鄭麗君以副院長身分出戰蔣萬安，在政治行情上確實是一個「好的對象」，但要勝選卻面臨巨大挑戰。他強調：「蔣萬安目前的民調實在太高了。」若鄭麗君沒有極強大的幕僚團隊支援，以及做出「大犧牲」的覺悟，在台北市的勝算恐怕微乎其微。

    吳子嘉進一步分析，鄭麗君過去並無實際選舉經驗，對於一名「選戰新鮮人」來說，要直接挑戰深耕基層且支持度穩定的蔣萬安，難度極高。他預言，現階段民進黨內恐怕還找不出真正能撼動蔣萬安的人選，甚至推測黨主席賴清德也清楚首都之戰的艱辛，蔣萬安目前的贏面可說是「十拿九穩」。

    不過，吳子嘉也表示，待4月份情勢明朗，若鄭麗君正式宣布接受徵召，他將第一時間啟動民調進行實測，觀察支持度變化。

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