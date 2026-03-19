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    首頁 > 國際

    還不夠！中日網友齊聲建議改「南朝鮮」 曝保證氣死南韓原因

    2026/03/19 13:11 即時新聞／綜合報導
    我國外交部昨日祭出反制措施，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」改為「南韓」，消息傳回南韓後，引發韓網友熱烈討論。（歐新社）

    我國外交部昨日祭出反制措施，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」改為「南韓」，消息傳回南韓後，引發韓網友熱烈討論。（歐新社）

    我國外交部昨日祭出反制措施，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」改為「南韓」，消息傳回南韓後，引發韓網友熱烈討論，但有不少韓網友笑稱此舉「根本不痛不癢」。此外，這件事也引發中國、日本兩國網友熱議，不少網友建議台灣應將南韓改為「南朝鮮」，如此才會讓南韓人跳腳，還有日本網友認為「日本應該也跟進」。

    昨日多家中國媒體報導此事，下方不少中國網友留言批：「你叫南朝鮮說不定對面還能破防，你叫南韓不就是英文直譯嗎？」「南朝鮮才對」、「不是，南韓算甚麼反制措施，怎麼不叫南朝鮮？」

    在日媒相關報導下方，日本網友也紛紛留言：「既然都要改了，我覺得南朝鮮比較好，但應該是覺得這樣太帶刺了」、「乾脆叫樂浪郡（漢代在朝鮮半島設立的行政區）」、「要說南朝鮮啦（笑）」、「我覺得很好。如果不讓對方知道『被這樣對待會很不爽』，他們是不會懂的」、「沒改成南朝鮮太客氣了」；還有網友說：「日本也乾脆改稱『南朝鮮』，或是『南半島』、『半島南部』好了。」

    「南朝鮮」由來

    「南朝鮮」一詞，是北韓過去對南韓的稱呼，本質上是北韓政權不承認「大韓民國」國號的產物，意指這只是「朝鮮」南部的殘餘地區，並非一個獨立國家。在現今國際外交環境中，使用「南朝鮮」帶有包含「否定主權（暗示傀儡政權）」等多種負面或貶低色彩，更是一種刻意矮化的稱呼。

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