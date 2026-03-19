藍委與鄭麗文餐敘缺席逾1/3 徐巧芯、謝衣鳯都沒來

立法院國民黨團今（19日）中午與黨中央餐敘，但缺席的黨籍立委逾三分之一。（記者羅沛德攝）

立法院國民黨團今天中午舉辦黨團與黨中央餐敘，第一批安排四個委員會，不過國民黨立委出席率不到三分之二，包含提出8100億軍購版本與鄭麗文不同調的國民黨立委徐巧芯、陷入彰化縣長提名僵局的國民黨立委謝衣鳯都沒出席。

國民黨餐敘分兩梯次，今天是外交及國防、財政、內政與經濟委員會，明天則安排司法及法治、衛生環境、教育與交通委員會。今天第一梯次共有26位委員，不過現場僅坐滿兩桌約23人，加上黨中央出席6位，顯示立委僅出席約17位，缺席逾三分之一。

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黨中央出席者包括黨主席鄭麗文、副主席蕭旭岑、副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、副主席季麟連、文傳會主委尹乃菁。立委的部分則有傅崐萁、林沛祥、許宇甄、黃仁、陳永康、黃建賓、牛煦庭、廖先祥、王鴻薇、張智倫、鄭正鈐、呂玉玲、鄭天財、林德福、羅明才、黃健豪、林倩綺、陳玉珍。

由於下週將排審軍購特別條例草案，曾提出8100億元軍購版本的國民黨立委徐巧芯另有行程不克出席，加上昨天國民黨中常會擱置處置前國民黨發言人蕭敬嚴，徐巧芯人未到，敏感時機引發聯想。而近日國民黨立委謝衣鳯表態參選彰化縣長，但家族不支持，黨中央仍未做任何處理，鄭麗文也說黨中央難斷定家務事，謝衣鳯今也缺席餐敘。

國民黨團總召傅崐萁受訪表示，現在國內的事情包括行政院不斷的癱瘓國會，有這麼多法案不副署，國家也面對相當多的問題，包括兩岸、能源，還有世界戰爭頻繁等問題。以及行政院長卓榮泰到底到日本的這一趟奇遇，來回之間有這麼多的問號，事實的狀況是如何？國民黨現在面對這麼多的國內發生的問題，必須要一樣樣的來解決。

傅崐萁表示，黨主席和立法院黨團是一個定期的聚會，希望今天所有的委員都能夠暢所欲言，主席有什麼想法，可以直接面對面的溝通，向大家來表達，這是一個非常良好的一個互動，未來也是會定期的來舉行。

傅崐萁說，因為立委的工作都非常的忙，今天有四個委員會率先與鄭麗文餐敘，明天中午有另外四個委員會，分兩批，人數不要太多，大家可以比較密切的話家常，能夠面對面直接的溝通，為未來整個政策的推動以及相關的整合會有更良性的發展。

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