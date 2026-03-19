才在中常會提案要求「處理」 羅明才再嗆蕭敬嚴：你有本事弄別人、弄自己人幹嘛？

國民黨立委羅明才。（資料照）

前國民黨發言人蕭敬嚴因在大罷免期間攻擊黨內同志，引發藍委群起憤慨，身兼中常委的立委邱鎮軍、羅明才、陳菁徽昨天在中常會提案連署，要求黨中央處理蕭，但遭到黨主席鄭麗文擱置。羅明才今受訪表示，尊重主席，黨有機制，也不是主席一個人說了算，但羅也嗆蕭：「你真的有本事，你去弄別人就好，幹嘛弄自己本黨的同志？」

羅明才表示，國民黨團現在是有史以來最團結的時刻，所以一旦遇到有其他人見縫插針，或是對黨內委員有一些攻擊、謾罵甚至是不實的言論來自傷自己的委員，一聊到這個大家就同仇敵愾而且感同身受，所以這個力量是不可以輕忽。

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羅明才說，我們也尊重主席，畢竟一個黨有它的機制，此事考紀委員會會處理，也不是主席一個人說就算，所以他是認同這樣的方式，希望至少讓所有的黨員都知道，我們唯一的目標就是團結，最重要的是同志之間絕對不可以自相毀滅、自相殘殺，「講難聽一點，你真的有本事，你去弄別人就好，幹嘛弄自己本黨的同志？」

羅明才強調，所有的槍口一致要對外，而不是對內，現在我們也理解，最重要就是黨內所有的人，不放過任何一個人，我們就是團結兩個字。

前國民黨發言人蕭敬嚴因在大罷免期間攻擊黨內同志，身兼中常委的立委邱鎮軍、羅明才、陳菁徽昨天在中常會提案連署，要求黨中央處理蕭，但遭到黨主席鄭麗文擱置。（記者羅沛德攝）

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