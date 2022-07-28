抗俄救經濟 烏力拚IMF6千億紓困
〔編譯張沛元／綜合報導〕路透廿七日獨家披露，烏克蘭中央銀行總裁謝夫成柯（Kyrylo Shevchenko）表示，烏國希望在今年底前能與國際貨幣基金（IMF）達成一項一五○億到二百億美元的金援計畫，以幫助支撐飽受戰爭摧殘的烏克蘭經濟。
每月財政赤字50億美元
受創於俄羅斯入侵，烏克蘭在二○二二年面臨卅五％到四十五％的經濟緊縮，每月財政赤字五十億美元，且重度依賴西方夥伴的外援。謝夫成柯說，烏克蘭政府已向國際貨幣基金提交申請，目前正就新金援的金額與國際貨幣基金進行協商，他希望能在兩到三年間以備用信貸協定（SBA）或中期貸款（EFF）的方式獲得二百億美元（約六千億台幣）的援助。
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這是烏克蘭首度表明希望國際貨幣基金提供新金援的金額。二百億美元將是繼阿根廷以來國際貨幣基金第二大的活躍貸款。謝夫成柯說，國際貨幣基金在烏俄戰爭期間一直是烏克蘭的夥伴，他希望該金援計畫能在今年開始。此外，謝夫成柯在出訪倫敦時還表示希望「在數週內」與英國央行英格蘭銀行就換匯額度達成協議，但並未說明具體金額。
穀物協議 波蘭：勿信俄
烏克蘭海軍廿七日證實，繼日前與俄羅斯達成恢復穀物出口的協議後，黑海畔的敖德薩（Odessa）、切爾諾莫斯克（Chernomorsk），以及皮夫登尼（Pivdennyi）三個烏國港口已重啟作業；同日，土耳其啟用位於伊斯坦堡的一座烏克蘭穀物出口聯合協調中心，預料首趟運輸會在數日內從上述三港出發。但波蘭總理莫拉維茨奇仍警告，不能相信俄方會遵守協議。
無視傷亡 俄八月底演習
無視俄軍在烏東遭遇重大傷亡，俄國國防部廿六日仍宣布，將從八月三十日起至九月五日在俄國東部舉行名為「東方」的戰略軍事演習，並特別強調軍演不受當前在烏克蘭的「特殊軍事行動」影響。
路透指出，俄方似乎刻意藉此傳達軍力仍然如常、足以保衛國家的訊息。至於上屆參與該軍演的中國此次是否依然參加，將是外界矚目焦點。