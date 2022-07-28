抗俄救經濟 烏力拚IMF6千億紓困

一名救難人員廿七日行經日前遭俄羅斯軍隊砲擊而淪為廢墟的烏克蘭東部頓內茨克州托列次克鎮。（路透）

2022/07/28 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕路透廿七日獨家披露，烏克蘭中央銀行總裁謝夫成柯（Kyrylo Shevchenko）表示，烏國希望在今年底前能與國際貨幣基金（IMF）達成一項一五○億到二百億美元的金援計畫，以幫助支撐飽受戰爭摧殘的烏克蘭經濟。

每月財政赤字50億美元

受創於俄羅斯入侵，烏克蘭在二○二二年面臨卅五％到四十五％的經濟緊縮，每月財政赤字五十億美元，且重度依賴西方夥伴的外援。謝夫成柯說，烏克蘭政府已向國際貨幣基金提交申請，目前正就新金援的金額與國際貨幣基金進行協商，他希望能在兩到三年間以備用信貸協定（SBA）或中期貸款（EFF）的方式獲得二百億美元（約六千億台幣）的援助。

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這是烏克蘭首度表明希望國際貨幣基金提供新金援的金額。二百億美元將是繼阿根廷以來國際貨幣基金第二大的活躍貸款。謝夫成柯說，國際貨幣基金在烏俄戰爭期間一直是烏克蘭的夥伴，他希望該金援計畫能在今年開始。此外，謝夫成柯在出訪倫敦時還表示希望「在數週內」與英國央行英格蘭銀行就換匯額度達成協議，但並未說明具體金額。

穀物協議 波蘭：勿信俄

烏克蘭海軍廿七日證實，繼日前與俄羅斯達成恢復穀物出口的協議後，黑海畔的敖德薩（Odessa）、切爾諾莫斯克（Chernomorsk），以及皮夫登尼（Pivdennyi）三個烏國港口已重啟作業；同日，土耳其啟用位於伊斯坦堡的一座烏克蘭穀物出口聯合協調中心，預料首趟運輸會在數日內從上述三港出發。但波蘭總理莫拉維茨奇仍警告，不能相信俄方會遵守協議。

無視傷亡 俄八月底演習

無視俄軍在烏東遭遇重大傷亡，俄國國防部廿六日仍宣布，將從八月三十日起至九月五日在俄國東部舉行名為「東方」的戰略軍事演習，並特別強調軍演不受當前在烏克蘭的「特殊軍事行動」影響。

路透指出，俄方似乎刻意藉此傳達軍力仍然如常、足以保衛國家的訊息。至於上屆參與該軍演的中國此次是否依然參加，將是外界矚目焦點。

烏克蘭總統澤倫斯基與妻子歐倫娜近日受邀擔任時尚雜誌Vogue數位封面人物，兩人堅定的眼神及對戰爭抱持信心的談話，感動許多網友。（取自Vogue官網）

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