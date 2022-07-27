反制俄降載北溪一號 歐盟冬季減供

歐盟成員國廿六日同意今年冬天減少天然氣需求量十五％，以回應俄國減供。圖為保加利亞伊赫蒂曼（Ihtiman）的天然氣加壓站。（法新社檔案照）

2022/07/27 05:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）廿五日宣佈，廿七日起北溪一號管線輸往德國的天然氣將從上週降低至四十％，再進一步降至二十％。歐盟廿六日達成今冬削減天然氣需求十五％的計畫，展現與德國團結一致，反制俄國將天然氣武器化，操弄供應的作法。

歐洲天然氣批發價格廿五日跳漲十二％至每兆瓦時一七九歐元，廿六日再漲六％至一八八歐元，創五個月來高點，今年以來歐洲天然氣價格已翻漲逾一倍，分析師認為，隨著冬季逼近，價格將持續上漲，加劇歐洲經濟與金融市場的通膨壓力。

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克里姆林宮發言人佩斯科夫說，由於北溪一號管線送往加拿大修理的一具渦輪機因為西方制裁而無法裝機，另具渦輪機也因為需要整修而即將離線，才會導致減少供氣。他抨擊西方的制裁才是禍首，但歐洲官員指控俄國總統普廷將天然氣供應武器化，以報復施加在俄國的經濟制裁，並削弱西方軍事與金融協助烏克蘭的決心。

布魯塞爾智庫「布魯蓋爾」（Bruegel）高級研究員塔利亞皮特拉（Simone Tagliapietra）說，「俄羅斯正在玩戰略遊戲，調整已經很低的輸氣量要比完全斷供更好，因為可操弄市場，更有效進行地緣政治影響」。

烏克蘭總統澤倫斯基廿五日也指責莫斯科對歐洲展開「天然氣脅迫」。他說，「這是俄羅斯對團結的歐洲發動的一場天然氣戰爭」，呼籲歐洲國家「不要去想如何送回渦輪機，而是思考如何強化制裁」。

歐盟廿七國能源部長廿六日以多數決方式通過從今年八月至明年三月，自願削減十五％天然氣需求的計畫，匈牙利是唯一反對的成員國。歐盟理事會讚揚該協議是歐盟團結的勝利。該組織聲明說，「為了提升歐盟能源供應的安全性，成員國達成今冬自願削減天然氣需求的政治協議」。

聲明也說，「理事會規定也預見未來可能啟動供氣安全的『歐盟警報』（Union alert）機制，在此，天然氣需求減量將成為強制性的」。

德國經濟部長哈柏克表示，該協議讓俄國總統普廷了解到，即使面對莫斯科的減供，「仍然無法離間我們」，他補充，德國對俄國的能源依賴是戰略錯誤，如今正努力矯正。

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