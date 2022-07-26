挺過連5月侵略 澤倫斯基︰絕不屈服俄勢力

（路透）

2022/07/26 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭進入第一五二天，烏克蘭總統澤倫斯基廿四日晚以影片發表談話表示，烏克蘭已挺過俄羅斯五個月來攻擊，將持續盡其所能重創敵人；他強調烏克蘭「絕不屈服」，烏軍正逐步朝被佔領的南部赫爾松地區推進，準備收復失地。

用海馬斯摧毀50座俄彈藥庫

澤倫斯基說，「即便是占領者都承認我們會贏」、「我們時常在他們的對話中聽到這樣的訊息，當他們打電話給親友時，就是這樣說的」。

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英國國防部廿五日引述軍事情報表示，烏克蘭東部頓巴斯和赫爾松地區的作戰仍在繼續中，尚未有最終結果，俄軍指揮官持續面臨兩難選擇：是否為其在烏東的進攻提供資源，還是加強在烏西的防禦。最近幾週，在西方交付的遠程火砲鼓舞下，烏軍部隊一直在收復南部赫爾松地區的領土。

赫爾松地區領導人的幕僚克蘭（Sergey Khlan）廿四日受訪表示，烏軍將於九月前收復赫爾松，所有占領者的計畫都將失敗；戰場上出現了一個轉捩點，可看到烏克蘭武裝部隊在最近軍事行動中占上風，正公開推進，可以說「正從防禦行動轉向反攻行動」。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫廿五日表示，從六月開始拿到美國援助的海馬斯（HIMARS）多管火箭發射系統，已經用海馬斯摧毀了五十座俄軍彈藥庫，這切斷了俄國的後勤供應鏈、剝奪他們的作戰能力及對烏軍強力砲擊的能力。俄羅斯國防部在廿二日宣稱摧毀美國援烏四套海馬斯之後，廿五日再度聲稱摧毀一處存放海馬斯彈藥的地點，但兩者都無法驗證。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫廿四日在埃及開羅表示，莫斯科正尋求推翻烏克蘭總統澤倫斯基政權。他在展開埃及、衣索比亞、烏干達、剛果民主共和國的外交之旅首站時表態，莫斯科擴大了戰爭目標，宣稱俄羅斯將幫助「烏克蘭人民擺脫當前絕對反人民和反歷史的政權」。

俄烏雙方廿二日雖已簽訂糧食出口協議，但不到廿四小時，烏南重要港市敖德薩便遭俄軍砲擊，澤倫斯基痛批，俄羅絲的行徑野蠻，顯示出莫斯科不值得信任、不會落實協議，也摧毀進行對話的可能性。美國有線電視新聞網（CNN）報導，該攻擊行動讓莫斯科露出了真面目，美國國務卿布林肯、英國大臣特拉斯也接連抨擊俄國。

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