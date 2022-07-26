傳染指友妻、下跪求饒 馬斯克否認

馬斯克（路透）

2022/07/26 05:30

Ggggle共同創辦人布林變「綠光戰警」？

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國媒體上月踢爆，Google共同創辦人布林（Sergey Brin）已於今年初訴請離婚，理由是與有華裔血統的第二任妻子妮可．夏納翰（Nicole Shanahan）之間有「無法化解的歧見」。華爾街日報廿四日獨家披露，兩人離婚導火線是夏納翰與全球首富、電動車大廠「特斯拉」執行長馬斯克發生不倫戀，馬斯克事後曾跪求布林原諒，但科技界兩大富豪的長期友誼已經破裂。

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布林年初訴請離婚

馬斯克廿四日晚間透過「推特」發文否認前述報導，強調他與布林前一晚還參加同一場派對，自己與夏納翰過去三年只在公開場合見過兩次面，並未私下碰面，兩人之間沒有任何情愫，相關報導是空穴來風，華爾街日報已非首次打擊他和特斯拉。馬斯克後續還自曝，他已經很久沒有性生活。

馬斯克︰很久沒性生活

多名知情人士告訴華爾街日報，去年十二月初，馬斯克與夏納翰在美國佛羅里達州邁阿密集結全球富豪的巴塞爾藝術展（Art Basel）期間出軌，當時布林與結褵近四年的夏納翰已經分開，但仍住在一起，而馬斯克當時與加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）剛分手。據稱布林是在得知馬斯克曾與夏納翰短暫外遇數週後訴請離婚；兩人育有一女。

知情人士透露，在今年稍早的一場派對上，馬斯克在布林面前單膝下跪，為自己所犯錯誤道歉，請求布林原諒。布林雖接受道歉，但不再和馬斯克往來。布林還指示財務顧問出脫他個人投資馬斯克旗下公司的部位，但投資金額及是否真的脫手不得而知。

馬斯克與布林都身價非凡。根據彭博億萬富翁指數，馬斯克身家估計達二四二○億美元（約七．三兆台幣）財富，高居全球首位；布林以九四六億美元（約二．八兆台幣）排名第八。母親為中國移民的夏納翰是在加州執業的律師，也是矽谷企業家。她自稱生在加州奧克蘭（Oakland）的貧困家庭，父親罹患精神疾病，幼年時只能靠政府發送的食物券度日，從十二歲就開始打工。

馬斯克情史豐富，已知擁有至少九名子女，除了前述那對雙胞胎，他與首任妻子、加拿大作家朱斯蒂娜．威爾森（Justine Wilson）育有五名子女，與格萊姆斯交往後，前年生下一個兒子，去年十二月又透過代孕生下一女。此外，馬斯克旗下大腦晶片新創公司Neuralink高階主管齊利斯（Shivon Zilis）去年十一月也為他生下一對雙胞胎。

Google共同創辦人布林（右）6月傳出早在今年初就向法院訴請與第2任妻子夏納翰（左）離婚，如今又傳出，夏納翰與全球首富馬斯克發生婚外情。（法新社檔案照）

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