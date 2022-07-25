佛州州長︰中資買美房地產是大問題

美國佛羅里達州共和黨籍州長迪尚特。（彭博）

2022/07/25 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國佛羅里達州共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis）廿二日指出，中國投資者在佛州大買房地產，已構成「大問題」，他因此簽署法案，以遏制像中國共產黨這種「流氓國家的不當影響力」。迪尚特強調，「不會提供資金給我們的頭號敵人。」

「不提供資金給頭號敵人」

迪尚特接受「福斯新聞」談話性節目「殷格拉漢觀點」（The Ingraham Angle）訪問，主持人殷格拉漢談到，中國大買美國房地產，尤其是在農業和住宅領域，在美國大平原區以及佛州這類地方，已經令人愈來愈擔心。

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迪尚特說，「我認為不應該讓他們得逞，問題在於這些企業都與中共有關，他們真正在做些什麼事情，並不總是光明磊落的，因此我覺得這是個大問題。」

他說，佛州已禁止中國的孔子學院，州政府接下來可能在下個會期時，與議會討論退休養老基金的投資，這項法案可能與中共有關。迪尚特的意思可能是會阻止基金直接甚或間接投資中國企業、特別是與中共有關的中企。

去年六月，迪尚特簽署州議會通過的兩項法案，目的是防範中國勢力滲透當地高等教育機構與政府，並杜絕企業間諜活動。法案要求佛州大學必須公布外國政府超過五萬美元的獎學金和捐款、禁止在佛州設立孔子學院，以及嚴懲為外國政府或公司進行商業、智慧財產竊密活動。

迪尚特近來在黨內聲勢看漲，直追前總統川普，不少人視他為代表共和黨出馬角逐二○二四年總統大選的熱門人選。觀察家指出，迪尚特政治立場值得注意。

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