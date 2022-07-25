才簽糧食出口協議 俄毀約炸敖德薩港

俄羅斯與烏克蘭甫達成協議，讓黑海卡關穀物得以運出，烏國糧食出口港敖德薩廿三日卻遭俄軍飛彈攻擊。（法新社）

2022/07/25 05:30

〔編譯魏國金／綜合報導〕在聯合國斡旋下，俄羅斯廿二日與烏克蘭在土耳其的伊斯坦堡簽署穀物出口協議，但俄軍隔日就對烏國糧食出口港敖德薩（Odessa）發動飛彈攻擊，據稱造成人員受傷。土耳其起初表示，俄軍與此事無關，但俄國外交部發言人沙卡洛娃證實，「『口徑』式巡弋飛彈以高精準打擊，摧毀敖德薩港的軍事基礎設施」，並稱烏軍一艘「巡邏船」遭擊沉。

美國痛批俄羅斯「嚴重破壞」穀物出口協議的可信度。烏國總統澤倫斯基廿三日會見美國國會代表團時表示，「這證明不管俄羅斯承諾什麼，總會找到不履約的藉口」。美國代表團矢言透過經濟、軍事與人道援助，繼續支持烏克蘭。美國國務卿布林肯和英國外交大臣特拉斯一致譴責這項攻擊行動，指出此事件使世人「對俄國履約的可信度產生嚴重質疑」。

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烏方稱九月前收復赫爾松

烏國官員廿四日表示，烏國南部的赫爾松（Kherson）地區開戰初期落入俄軍之手，烏軍將於九月前予以收復，「所有佔領者的計畫都將失敗。」美國國會訪烏代表團成員、聯邦眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）表示，華府和其盟友已準備向烏克蘭增加提供多管火箭系統。

中「一帶一路」在俄新投資掛零

與此同時，上海復旦大學資料顯示，中國今年在俄國的「一帶一路」倡議新投資首度掛零，與過往動輒數十億美元的承諾與合約大相逕庭，顯示烏克蘭戰爭爆發後，北京對於因投資俄國而招致西方制裁有所忌憚。另一方面，中國正進一步深化與中東的交往，使沙烏地阿拉伯成為該倡議的最大受惠國之一。

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