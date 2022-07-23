福島將排百萬噸核廢水 中韓應對

日本福島第一核電廠的核廢水儲存槽。（美聯社檔案照）

2022/07/23 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕日本原子能規制委員會廿二日批准在「三一一大地震」中被毀的福島第一核電廠，排放超過一百萬公噸經處理過的廢水入海，東京電力公司將在取得當地政府同意後，開始排放設備的施工，力爭明年春天前後排放廢水。日本這項決定立刻引發中國憤怒，南韓政府也召開緊急會議商討。

該電廠正在進行除役工作，每天產生一四○立方公尺的污染水，包括滲入的地下水、海水和雨水，以及冷卻水；這些水經過濾去除多種放射性物質後，存放儲存槽，現已累積一二九萬公噸，儲存空間預計一年內就不夠用。

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根據東電去年底送交審查的排水計畫，將以大量海水稀釋使廢水中的氚活度，低於國家標準的四十分之一，之後從新設的海底隧道排放到一公里外的近海，預計花數十年完成。東電表示，處理過的廢水除氚之外，已經符合多項放射性同位素的國家標準。

中國外交部廿二日指福島核廢水排放入海是「錯誤決定」，敦促日方不得擅自啟動核污染水排海。南韓政府也對排污入海的潛在風險表達擔憂，敦促日方充分提供資訊。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今年五月視察該電廠期間，曾表示排放核廢水將「在充分符合國際標準的情況下進行，因此不會對環境造成任何傷害」。不過，在核災後受創的當地漁民，擔心排放污水入海將再次使消費者拒絕其產品。

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