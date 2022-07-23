為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    福島將排百萬噸核廢水 中韓應對

    日本福島第一核電廠的核廢水儲存槽。（美聯社檔案照）

    日本福島第一核電廠的核廢水儲存槽。（美聯社檔案照）

    2022/07/23 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕日本原子能規制委員會廿二日批准在「三一一大地震」中被毀的福島第一核電廠，排放超過一百萬公噸經處理過的廢水入海，東京電力公司將在取得當地政府同意後，開始排放設備的施工，力爭明年春天前後排放廢水。日本這項決定立刻引發中國憤怒，南韓政府也召開緊急會議商討。

    該電廠正在進行除役工作，每天產生一四○立方公尺的污染水，包括滲入的地下水、海水和雨水，以及冷卻水；這些水經過濾去除多種放射性物質後，存放儲存槽，現已累積一二九萬公噸，儲存空間預計一年內就不夠用。

    根據東電去年底送交審查的排水計畫，將以大量海水稀釋使廢水中的氚活度，低於國家標準的四十分之一，之後從新設的海底隧道排放到一公里外的近海，預計花數十年完成。東電表示，處理過的廢水除氚之外，已經符合多項放射性同位素的國家標準。

    中國外交部廿二日指福島核廢水排放入海是「錯誤決定」，敦促日方不得擅自啟動核污染水排海。南韓政府也對排污入海的潛在風險表達擔憂，敦促日方充分提供資訊。

    國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今年五月視察該電廠期間，曾表示排放核廢水將「在充分符合國際標準的情況下進行，因此不會對環境造成任何傷害」。不過，在核災後受創的當地漁民，擔心排放污水入海將再次使消費者拒絕其產品。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播