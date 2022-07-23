沒聽到拜登勸退訪台// 裴洛西：美軍擔心中國擊落座機

拜登日前稱美軍認為美眾院議長裴洛西訪台「不是個好主意」，裴洛西說她認為拜登的意思是或許美軍擔心她搭乘的飛機會被中國擊落。（美聯社）

2022/07/23 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西廿一日表示，在嚇阻中國進犯台灣上，美國能做的最重要之事就是「展現對台灣的支持」。同日，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指稱，拜登政府擔心北京當局恐就裴洛西訪台宣布台灣上空為禁航區或讓解放軍戰機更深入台灣防空識別區，導致區域緊張情勢升高。

裴洛西：支持台灣才能嚇阻中國

裴洛西在每週例行記者會上以基於安全從不論及個人訪問計畫為由，不願證實或否認是否將於八月訪台，但暗示拜登總統並未勸阻。當記者提問時引用拜登日前稱美軍認為她訪台「不是個好主意」時，裴洛西說她認為拜登的意思是或許美軍擔心她搭乘的飛機會被中國擊落。但拜登到底是怎麼說的，裴洛西說她並不確切清楚。我沒看到，我沒聽到，是你（指記者）告訴我的，更不曾從拜登處直接聽聞相關說法。

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根據新聞網站「政客」指出，白宮和五角大廈已把裴洛西台灣行的風險告知其辦公室，拜登之後的公開談話其實是在施壓。五角大廈一位匿名官員說，裴洛西將搭乘美軍軍機抵台，雖然這是國會代表團出訪的標準規格，但中方恐將其解讀為軍事行動。

ＣＮＮ廿一日引述一名官員的話指出，美方擔心，北京當局可能會在裴洛西行前宣布台灣上空為禁航區，進一步升高區域緊張情勢。此外，該官員還說，中國可能以讓解放軍戰機更深入台灣防空識別區來回應，造成台美也可能會就中方此舉做出回應。

ＣＮＮ的報導呼應稍早在中國網路上流傳的鷹派說法，即主張中方應藉裴洛西訪台對台灣行使主權，包括讓解放軍戰機「伴飛」裴洛西訪台專機與解放軍戰機飛越台灣上空，並嘲諷屆時台灣絕對不敢對解放軍軍機開火。

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