英援引國安法 禁動態攝影技術輸中

英國政府廿日首度援引新實施的國家安全法，禁止曼徹斯特大學與中國企業分享可嵌入兒童玩具、無人機等監視設備的動態攝影機技術。圖為工作人員在北京一座商場外安裝監視器。（美聯社檔案照）

2022/07/22 05:30

屬軍民兩用技術

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透和英國「每日電訊報」等廿日報導，英國政府首度援引新實施的「國家安全和投資法」，禁止曼徹斯特大學對中國一家企業分享機器人攝影技術。英國商務大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）下令，禁止曼徹斯特大學對北京無限視覺科技有限公司（Infinite Vision）授權可嵌入兒童玩具、無人機及其他監視設備的動態攝影技術。

可應用在機器人、無人機及監視設備

關浩霆總結，此技術並非單一用途、而屬於軍民兩用技術，「可能被用於建立防衛或（軍事）技術能力，這對英國可能造成國家安全風險」。英國政府表示，在將智慧財產（IP）轉移給收購者時，這些風險就會產生。

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由曼徹斯特大學開發

這項由曼徹斯特大學創新工廠（Innovation Factory）開發的「Scamp-5」和「Scamp-7」技術可嵌入多種不同裝置設備，讓其鏡頭更有效地處理大量影像。曼徹斯特大學和北京無限視覺科技簽署的一項協議，將上述先進視覺處理技術授權給該中企開發、測試、製造、使用、及銷售許可產品。

據曼徹斯特大學說明，上述先進視覺感測器不像大部分感測器輸出一般影像，而是輸出感測器分析結果，提供感測器看到的細節。這意味著該技術可輸出和傳達更多有價值資訊，可被應用在機器人、虛擬實境（VR）、汽車和監控領域。

這是英國政府首長首次根據新「國家安全和投資法」進行干預，頒發禁令擋下中企收購案。英國「國家安全和投資法」於今年初實施生效，主要擔心具戰略重要性技術遭敵對對手收購。關浩霆也正在對另件中國公司對英國最大晶片廠的收購案展開國安調查，即中國聞泰科技旗下安世半導體（Nexperia）以六三○○萬英鎊（近廿三億台幣）收購英國紐波特晶圓製造（Newport）。

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