歐央升息2碼 終結負利率時代

歐洲央行在打擊通膨的行動上落後聯準會與全球其他央行，歐央總裁拉加德（左圖）廿一日宣布升息兩碼。（歐新社）

2022/07/22 05:30

日央行維持超低利率政策

〔編譯魏國金／綜合報導〕歐洲央行（ECB）為打擊暴漲的通膨，不畏衰退風險升高，廿一日宣佈升息○．五個百分點（兩碼），不僅為ECB十一年來首度升息，幅度也超出預期的一碼，創二○○○年以來最大紀錄，同時終結歐元區負利率時代。日本央行則與全球貨幣緊縮潮流背道而馳，廿一日宣佈維持超低利率政策不變，是唯一維持負利率的主要經濟體。

歐元區六月通膨飆至8.6％

歐央總裁拉加德指出，「物價壓力正擴散至越來越多部門，我們預料通膨將維持在不樂見的高點一段時間」。歐元區六月通膨從前一月的八．一％飆升至八．六％，不僅為二％目標逾四倍，也創下紀錄高點，而最大經濟體德國六月生產者物價指數更是較去年同期暴增三十二．七％。

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歐央聲明說，歐央秉持穩定物價的堅定承諾，採取關鍵行動，確保通膨降至二％目標，而未來進一步實施利率正常化之舉將是恰當的，以期趕上美國聯準會（Fed）與英國央行更早與更積極的升息步調；物價起飛，加上歐元對美元疲軟，以及全球八十國央行調升基準利率，使歐央廿一日面臨加碼升息壓力。

聲明指出，「前期加強」（frontloading）升息意味歐央將依據有關數據，在每一次管理委員會議中做出利率決定。歐央廿一日將存款利率上升至○％，結束八年來的負值區間。主要再融資操作（MRO）利率調升至○．五％，邊際貸款便利（MLF）調升至○．七五％。

歐央也首度公佈新危機處理工具，以對抗部份歐元區的債市壓力。歐央聲明說，稱為「傳輸保護工具」（TPI）的針對性購債計畫「可被啟動，以反制不合理、失序、且對歐元區貨幣政策的傳輸構成嚴重威脅的市場動能」。

另外，日本央行總裁黑田東彥廿一日指出，儘管日圓對美元重貶至廿四年來低點，但在全球成長放緩使日本經濟前景陷入陰霾之下，將維持日本短期利率目標負○．一％、十年期公債殖利率約○％。

日通膨預測調升至2.3％

日央與全球貨幣緊縮潮流背道而馳使日圓對美元廿一日貶至一三八．七六日圓兌一美元，創一九九八年來最低水準，日圓疲軟推升進口成本，數據顯示，日本六月進口額年增四十六．一％，為連續第十一個月貿易逆差。日央將二○二三年三月結束的本財政年度消費者通膨預測，從一．九％調升至二．三％，為二○一三年設定二％通膨目標來，首度跨過門檻。

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