義總理二度請辭獲准 「政」撼歐元區

義大利總理德拉吉廿一日請辭，義國總統馬塔雷拉可能會解散國會，在九月或十月提前大選。（美聯社）

2022/07/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕義大利總理德拉吉廿日雖然贏得國會參議院對他的信任投票，但由於聯合政府中三個主要政黨拒絕支持，挫敗他解決危機的努力，德拉吉廿一日第二度向總統馬塔雷拉遞出辭呈並獲接受，目前擔任看守職務，使該國陷入政治動盪並衝擊金融市場。

聯合政府4政黨 3黨不挺他

馬塔雷拉預定廿一日下午接見國會兩院的議長，政治消息人士稍早表示，總統可能解散國會，並在九月或十月提前舉行大選；民調顯示，極右派的「義大利兄弟黨」可望贏得選舉，但組閣仍需其他右派政黨合作。

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七十四歲的德拉吉曾任歐洲央行行長近八年，任內以寬鬆貨幣策略解救陷入債務危機的歐元區五國，被封為歐洲的「超級瑪利歐」。德拉吉去年二月以來，領導由右派民粹政黨「五星運動黨」、「聯盟黨」、中間偏右「義大利前進黨」和中左派「民主黨」組成聯合政府。不過近期五星運動黨黨魁、前總理孔蒂拒絕支持政府的家戶及企業經濟援助計畫，他批評德拉吉的政策並不足以應對能源飆漲問題，德拉吉上週自行請辭，但獲總統挽留。

德拉吉為挽救聯合內閣瓦解而要求舉行信任投票，但遭到聯合政府中的「義大利前進黨」、「聯盟黨」及「五星運動黨」三個夥伴杯葛，執政約一年半的德拉吉內閣廿日難逃瓦解命運。

歐央升息 加劇義巨債成本

債台高築的義大利是歐元區第三大經濟體，但現正經歷國家艱困時刻，由於歐洲中央銀行開始收緊貨幣政策，借貸成本大幅攀升。義大利向來以政治不穩定聞名，德拉吉政府是過去七十五年來的第六十四個政府。

義債券遭拋售 義股拖累歐股

歐盟經濟執行委員簡提洛尼在推特表示，「不負責任地杯葛德拉吉」可能形成「完美風暴」，警告義大利未來數個月將面臨艱困時刻；法國的歐洲事務部長布恩預期，德拉吉辭職將開啟「一段不確定時期」，說這標誌著「歐洲失去一根支柱」。

歐元區近來局勢飄搖，俄入侵烏國帶來高通膨和能源危機，使歐洲經濟有陷入衰退之虞，而歐洲央行準備啟動十年來首次升息，並設法推出旨在抑制主權債殖利率飆升的新工具，現在又有義大利政治亂局，對市場將是一大考驗。義大利債券廿日遭拋售，義股引領歐股下跌，歐元貶值。

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