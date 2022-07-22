蘭州13天累計千例 又傳「買菜難」

中國防疫人員查驗卡車司機身分。（法新社）

2022/07/22 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國的武漢肺炎疫情反彈，廿一日通報新增八二六起本土確診和無症狀感染者，持續在近兩個月來的高點上下波動，其中甘肅省蘭州本土疫情發展迅速，十三天累計已超過一千例本土病例，由於部分地區實施封控措施，當地再度發生日前在西安、上海市封城期間的「買菜難」窘境。

中國疾控中心首席病毒學家董小平廿一日指出，近一週全國疫情波及二十一省，其中BA.4、BA.5亞變種病毒株在北京、天津、大連、上海、珠海等至少七個口岸和特大、超大級城市引起本土疫情；他說，該型病毒株因在老年人群體中傳播快速，並已出現重症病例，「感染率和死亡率或將有所增高」。

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中國廿一日通報的新增本土病例絕大多數來自甘肅、佔三六三起，其次是廣西一八七起。甘肅至少十三個縣區自十七日起先後延長或實施新一輪臨時管控措施，包括社區封閉式管理，或餐廳、娛樂場所暫停營業等。

甘肅蘭州市自八日出現這波疫情首例以來，到廿一日本土病例已累計達一○八一例，其中確診二四六例、無症狀感染者八三五例。目前蘭州全市有一○三個高風險區，一九五個中風險區，全市已經進行九輪大規模篩檢，但是仍無法阻斷社區疫情。蘭州市疾控中心表示，這波感染的Omicron亞變種BA.2.38病毒，傳播力強、症狀較輕隱匿性強，不利早期發現，容易造成疫情擴散和外溢。

有居民在網路發文，指蘭州「有的地方已經買不到基本物資了」、「現在甘肅淪陷了，蘭州人連菜都買不到」。蘭州日報廿一日報導，蘭州市供銷社系統正努力確保居民生活物資供應，解決居民「買菜難」。另外，在中國致力追求清零下，今年上半年全國已有一○六名公務人員因防疫不力遭懲處。

「美國之音」報導，對飽受封城之苦的許多中國人來說，「封城比疫情更可怕」，人心思逃，除了日前深圳白石洲村民翻過官方設置的封鎖圍籬外，有辦法、有條件的人乾脆「逃離中國」，連常住中國的外國人也受不了，在北京住了十年的律師卡瓦列（Andrea Caballe）近日決定搬回西班牙，她說，防疫封控措施說來就來，「我沒有選擇，只能回家」。

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