救爛尾樓還是維穩 中國陷兩難

經濟學家預言，中國「爛尾建築」所有權人揚言停貸潮，恐造成中國經濟衰退。圖為中國第四大地產開發商「融創中國」在浙江省的「杭州灣融創文旅城」建案。（彭博檔案照）

2022/07/22 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國江西省上月底引爆全國的「爛尾樓」所有權人停貸抗議風暴，廿一日延燒到國有控股集團建案上。原訂年底交屋但見停工已長達九個月的中國綠地控股集團有限公司預售屋屋主近兩百人，廿一日齊聚中國銀行保險監督管理委員會湖北監管局外，提出「停工停貸、交房還貸」訴求；中國銀保監會僅派四家大型國有銀行代表出面對話，「自由亞洲電台」（RFA）直指中國當局正面臨「維穩、救市兩難」。

美國華爾街日報廿一日報導指出，上述抗議屋主有不少購買了綠地控股在湖北省武漢市建造的公寓，但該國有企業正「因流動性問題苦苦掙扎」。其中一名屋主十九日匿名告訴自由亞洲電台，目前這些「救市」的信號都是小道消息，他的樓盤沒復工也沒有收到銀行通知提供還貸的緩衝期。「救不了。我已經不期待（政府）了。」

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中國經濟會結束廿年繁榮

美國華文媒體「希望之聲廣播電台」五月卅日已報導，「房企債務蔓延至國企，綠地首個『爆雷』」，「即便綠地控股有深厚的官方背景，對於龐大債務也無能為力」。

另一方面，中國唯恐被「爛尾樓」房貸拖垮的屋主上週透過中國社群媒體成千上萬串聯，揚言停貸「斷供」，導致建案開發商陷入信貸困境、銀行股下跌，中國政府正審查相關貼文以平息風暴。惟截至廿日，遭屋主威脅「斷供」的建案清單仍增加來到近三二○個。

華爾街日報引述分析師說法指出，面臨此風險的房貸總額在一五○○億至三七○○億美元之譜。

中國裔美國籍經濟學家程曉農警示道，這股風暴恐導致「房價下跌、房產進入萎縮狀態，整個投資就會萎縮，中國經濟就會結束廿年的繁榮，搞不好進入衰退」，而當局對策「拖這麼久，原因就是辦法找不著。」

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