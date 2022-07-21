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    BA.5攻陷》日本單日新增15萬例 2年新高

    澳洲確診武漢肺炎住院治療人數廿日接近紀錄高點，當局敦促企業讓員工遠距上班，並建議民眾於疫情高峰期間在室內配戴口罩，緊急接種疫苗追加劑。（歐新社）

    澳洲確診武漢肺炎住院治療人數廿日接近紀錄高點，當局敦促企業讓員工遠距上班，並建議民眾於疫情高峰期間在室內配戴口罩，緊急接種疫苗追加劑。（歐新社）

    2022/07/21 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕土耳其、澳洲和日本等地的武漢肺炎疫情近日升溫，原本幾乎零確診的太平洋島國密克羅尼西亞則爆發社區傳播；中國各地看似疫情穩定，澳門賭場預定本週末復業，北京市卻下令禁止酒店「非必要不承辦」聚會，挨批為中共廿大而犧牲民眾權益。

    據日本放送協會（NHK）統計，截至廿日晚間，全日本新增十五萬二五三六例，創二○二○年初疫情爆發以來單日新增確診新高；四十七個都道府縣中，有三十個府縣創下當地單日新增確診數新高，東京都與大阪府的單日新增確診皆逾兩萬，東京都更是自今年二月以來單日新增確診再次破兩萬。專家認為，日本疫情回溫可能與Omicron亞型變異株BA.5肆虐有關。

    Omicron亞型變異株BA.4與BA.5也在澳洲引爆第三波疫情，過去七天累計確診人數超過三十萬，當局稱實際確診人數恐怕要再加一倍；十九日單日新增五萬三千多例，更創過去兩個月最高，住院人數也逼近新高，當局呼籲企業讓員工遠距上班，並建議民眾在戶外戴口罩與接種疫苗加強針。

    零確診破功 太平洋島國密克羅尼西亞爆社區傳染

    此外，密克羅尼西亞兩座小島─首都所在的彭佩島（Pohnpei）與科斯瑞島（Kosrae）爆發社區傳播，目前全國累計確診數為三十八例。中國廿日通報十九日全境新增一○一二例（含八六二例無症狀感染），為七月以來新高。上海市政府宣布，免費核酸檢測延至八月底。這是上海解封以來第二度延長，顯示上海仍將維持嚴格防控。

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