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    反感清零 中共經濟國師郎咸平傳舉家遷港

    中國堅持「清零」防疫政策，引發龐大民怨。中國廣西壯族自治區首府南寧市一名女童，十九日在篩檢站做核酸檢測。（法新社）

    中國堅持「清零」防疫政策，引發龐大民怨。中國廣西壯族自治區首府南寧市一名女童，十九日在篩檢站做核酸檢測。（法新社）

    2022/07/21 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國堅持「清零」防疫政策，引發龐大民怨，現在連向來力挺中國政府的著名學者郎咸平也傳出走，舉家搬離上海。不只郎咸平，彭博報導指出，根據移民顧問公司估計，今年約有萬名、淨財產總額達四八○億美元的中國富豪，不堪清零封鎖政策困擾，正打算離開中國。

    用腳投票！上海封城兩個月嚇跑菁英富豪 萬人擬移民

    自由亞洲電台報導，中國「微信」流傳一張用戶身分打馬賽克的截圖，指「好友郎咸平教授匆忙打來電話，希望晚上見面告別，因為他決定舉家遷移香港，永遠離開上海」。有網友發文表示，「上海兩個月的封鎖嚇走的不只是郎咸平，人才流失大逃亡，直接間接損失不可估量」。

    曾發文力挺 其母因清零政策延誤就醫去世

    郎咸平出生在台灣，後放棄台、美國籍，投效中國，有中共「經濟國師」、「紅色經濟學家」之稱，曾被中國官媒指其在社會熱點問題上大膽建言、披露現實，深得中下層人民的喜愛。他的微博帳號有將近一千七百萬人追蹤，四月上海封城期間，曾在微博發文力挺清零政策，不過，就在他發文後三天，他的母親因等待核酸檢測、延誤就醫時機而去世，郎咸平事後發文，「希望這個悲劇可以不要再發生」。

    目前無法證實郎咸平是否真去了香港。自由亞洲電台引述現居日本的中國時事評論家五嶽散人看法，郎咸平因為中國當局的政策獲得了大量利益，「處於政策『糧倉』裡，這都跑了，而且還是經濟學家，你就可以想想，現在是一個什麼情況」。而且中國國家主席習近平連任幾乎是必然的，若習連任後延續目前的防疫政策，「也會給郎咸平如何繼續支持當局出一道難題」。

    彭博：估萬名富豪出走、1.4兆資產撤出中國

    彭博引述投資移民顧問公司「恒理（Henley & Partners）」的數據，估計今年有約一萬名高淨資產的中國居民尋求離開中國，將導致共計約四八○億美元（一．四兆台幣）的財產撤出中國，使中國成為第二大財富和人口外流國家，僅次於俄羅斯。

    報導指出，上海封城期間，移民諮詢量較一年前增加三到四倍，詢問資金撤出中國的數量也呈指數成長。一名上海移民顧問說，「許多人實在覺得因為防疫封鎖，他們別無其他選擇」，「我看到過去對移民猶豫不決的人，這次終於下定決心」。

    儘管中國官方沒有限縮遷離限制，但是移民律師指出，最近幾個月由於護照作業時間增加、所需文件更加繁雜，使遷居變得更困難。此外，過去協助中國居民透過私人交易、規避政府資本管制的業者縮手，想把大筆金錢轉出中國也愈加困難。而這正為已因習近平的「共同富裕」主張而關係緊繃的中國富人與中共之間，製造新一波緊張。

    被稱為「紅色經濟學家」的中國學者郎咸平。（取自網路）

    被稱為「紅色經濟學家」的中國學者郎咸平。（取自網路）

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