南海仲裁滿6週年 菲國防部:加強保護領土

菲國候任國防部長佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）十八日表示，馬尼拉當局將強化與國家和非國家夥伴合作。（美聯社檔案照）

2022/07/19 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對菲律賓和中國的南海主權爭議，菲國候任國防部長佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）十八日表示，馬尼拉當局將強化與國家和非國家夥伴合作，據二○一六年南海仲裁結果加強保護菲國領土，推動軍隊現代化。

捍衛主權完整 「一平方英寸都不會割讓」

佛斯蒂諾現任菲律賓國防部高級副部長，由於他去年十一月屆齡退役，根據菲國法律，今年十一月十三日才能正式接任國防部長。根據菲國國防部發布的新聞稿，佛斯蒂諾強調，總統小馬可仕多次宣示，菲國主權神聖不可侵犯，一平方英寸都不會割讓給其他人，菲國將強化與國家和非國家夥伴合作，提高領域意識和海上安全，並尋求參與國際舞台，以促進國防和安全方面利益。

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小馬可仕立場比杜特蒂強硬

小馬可仕上任後，對南海仲裁案的立場比前總統杜特蒂強硬。菲國外交部長馬納羅表示，南海仲裁「是最終裁決，我們堅決反對削弱它的企圖」。常設仲裁法院一六年公布南海仲裁結果，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

候任防長：達到自主防衛態勢

佛斯蒂諾還說，國防部將持續推動軍隊現代化，聚焦於領土和外部防禦，達到「自主防衛態勢」（SRDP）。SRDP計畫最早於一九七四年菲國前總統馬可仕任內啟動，目標是發展國防工業以自行生產、提供菲國軍隊物資需求。

與此同時，日本防衛省政務官岩本剛人十七日至十八日訪問菲律賓。岩本十八日與佛斯蒂諾會面時，表達日方願協助菲國軍力升級的意願。

另一方面，中國外交部十八日證實，小馬可仕下令針對杜特蒂政府與中國達成的三項鐵路建設計畫貸款協議重新進行談判。

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