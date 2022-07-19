英相繼位 日媒：助美保台路線不變

英國保守黨黨魁選舉第二場電視辯論17日登場，前財政大臣蘇納克（左）與外交大臣特拉斯（右）在中國議題上交鋒。（歐新社）

2022/07/19 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國保守黨黨魁選舉第二場電視辯論十七日登場，與中國的經貿關係成為辯論議題之一。日本共同社引述專家報導，不論英國九月五日選出的新首相是誰，都很可能會在中國犯台時，協助美國防禦前線，而且將是唯一會這麼做的歐洲領袖。

外交大臣特拉斯（Liz Truss）在會中質問前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak），是否仍認為應該擴大與中國的經貿往來。蘇納克回應，英國政府去年三月發表的外交國防政策綜合檢討報告即提到，中國對英國國家安全構成嚴峻威脅，他重申正確的作法應該是既致力維護國家安全、利益和信奉的價值觀，又與各國保持互動。

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保守黨議員將在十八日至廿日進行第三輪投票，最後出線的兩名候選人隨後提交給保守黨黨員，在九月五日前做出最終決定。儘管蘇納克在前兩輪投票以最高票保持領先，但特拉斯廣受保守黨草根勢力支持。根據保守黨支持者網站「保守黨之家」十七日公布的線上民調，在兩人對決情況下，特拉斯以四十九％支持率領先蘇納克的四十二％。

共同社報導，保守黨傳統上對國防立場強硬，在美國干預全球事務時也經常採取同一陣線。即將卸任的首相強森力挺維持自由開放的印度—太平洋，並因迅速向烏克蘭提供軍事支援而廣受好評。特拉斯被視為可能接替強森的人選之一，她曾強調中國對台灣有「誤判」的可能性，自由世界需要從烏克蘭遭入侵汲取教訓，聯手協助台灣自我防衛。

報導指稱，儘管蘇納克等參選人可能比其他人更重視維持與中國的貿易，但專家認為，不論最後由誰繼任強森的黨魁和首相職位，都可能在中國武力侵台時，力挺美國的保台行動。報導引述國際戰略研究所（IISS）亞太安全資深研究員葛蘭姆（Euan Graham）指出，美國希望有納入應急計畫的可靠盟友，關鍵國家是日本和澳洲；除此之外，華府「最樂觀的預期」是英國會願意派遣可能是一艘航空母艦、潛艦或兩棲特遣部隊馳援。

國際防務情報機構「詹氏資訊集團」亞太區負責人格萊維特（Jon Grevatt）認為，英國初期將僅限於提供後勤等後端支持，但有英國力挺烏克蘭為證，英國在華府施壓後，可能還是會在「台灣有事」時，扮演比較位居前線的角色。

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