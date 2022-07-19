旅法藏男遭殺 巴黎萬人反中示威

旅法藏人遭中國老闆殺害案件，引起西藏族群強烈悲痛與憤慨，再度深化對中國長年壓迫的不滿。（中央社）

2022/07/19 05:30

遭中國雇主殺害 引爆藏人怒火

〔編譯孫宇青／綜合報導〕法國北部諾曼第地區聖雷歐納德（Saint-Leonard）鎮一名西藏男子，疑似遭中國雇主和同事砍殺身亡，引發旅歐藏人社群無比憤慨，約有七千至一萬藏人十七日身穿白衣，從比利時、瑞士、西班牙及法國各地聚集在巴黎和聖雷歐納德，舉行規模空前的悼念大遊行，示威並抗議涉案中國雇主素行不良、非首次欺侮藏人，呼籲法國司法當局還原真相和伸張正義。這起悲劇凸顯藏人長期遭中國欺凌，不滿情緒瀕臨全面爆發。

旅法8年 到職沒幾天遇害

流亡藏人設立的「故鄉網」（Phayul）及「西藏評論」（Tibetan Review）報導，來自中國四川省甘孜藏族自治州理塘縣、三十二歲的楚臣（Tsultrim），二○一四年起旅居法國，本月十一日被發現橫屍在聖雷歐納德一間中國餐廳停車場，警方隨即扣留中國籍老闆、老闆娘和廚師等三人。據悉，老闆供稱事件是因員工喝醉發生口角；檢察官迪厄多內則說明，屍體被發現時「插著一把刀」，全案朝蓄意謀殺方向偵辦。

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網譏野人「死了再換一個」

事件曝光後，旅歐的部分中國人還在網路上對受害者冷嘲熱諷，包括揶揄藏人為「野人」，發表「無所謂，死了再換一個工人」等歧視評論，激怒已非常悲痛氣憤的各地藏人。旅居巴黎的Tenzin Namgyal表示，該中籍老闆風評不佳，先前也曾聘用幾名藏人，但幾週內就開除，根本沒說明原因；楚臣才上工幾天，就遭遇不測。

影片顯示，法國各地許多藏人在事件發生後主動離開謀生的中國餐廳，以示團結對抗中籍雇主。這件悲劇使在西方國家的藏人處境曝光，尤其外語能力不足的人為了討生活，不得不屈就於低薪工作、又以中國餐廳最普遍。

低薪剝削 團結對抗中餐廳

法國「世界報」指出，藏人團體「法國西藏社群與朋友」十七日在巴黎舉辦和平示威活動，約有七千人穿上白色服飾，從巴士底廣場遊行至共和國廣場，高喊「夠了就是夠了」。主席噶瑪廷里（Karma Thinley）表示，若老闆是法國人，應不會引發如此大反應，因為藏人對法國政府和民眾並無負面觀感，「但西藏一九五九年被中國佔領後，上百萬名藏人被屠殺，如今的西藏已無基本自由，所以藏人在法被中國人殺害，才會有這麼多人動員」。

長期遭欺 藏人對中更反感

噶瑪廷里還提到，這起悲劇可謂「火上澆油」，令藏人對中國政府更反感，「這種事每天都在中國發生，我們不知情是因為中國政府管控一切，但在講求人權、法治的國家，一定不能讓這種事重演」。西藏流亡政府國會議員圖登嘉措（Thupten Gyatso）向中央社表示，流亡藏人只盼過安全的日子，卻被中國僑民攻擊，事件的三名嫌犯皆中國籍，藏人產生強烈情緒應可理解。主辦單位十八日預計在聖雷歐納德舉行另一場紀念遊行。

17日旅法藏人示威遊行參與者手捧遇害藏男遺像。（中央社）

17日旅法藏人示威遊行參與者持「為楚臣要真相」標語。（中央社）

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