自由日日Shoot》中國強打疫苗惹禍！上海近百歲人瑞病危

中國網路上十四日出現一支抗議影片，據稱上海靜安區臨汾路一三二○弄的一名住戶（網路化名「汪汪的仙貝」），投訴居委會私自上門替九十八歲爺爺、九十二歲奶奶施打疫苗，不料爺爺隔天身體狀況急遽惡化。（取自網路）

2022/07/18 05:30

居委會聲稱事先獲同意 卻拿不出證明

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國為了防堵武漢肺炎擴散，堅持採取封鎖、隔離政策，並加速推動長輩和幼童接種疫苗。然而，上海市靜安區一名住戶近日投訴，居民委員會竟私自上門替兩名九十八歲及九十二歲長輩施打疫苗，還聲稱事先取得同意，卻拿不出證明文件，如今其中一位老人病況急轉直下，送醫後判定生命垂危，家屬憤而要求相關單位出面道歉並說明實情，引發廣泛關注。

據報導，中國網路上十四日出現一支抗議影片，據稱上海靜安區臨汾路一三二○弄的一名住戶（網路化名「汪汪的仙貝」），投訴居委會私自上門替九十八歲爺爺、九十二歲奶奶施打疫苗，不料爺爺隔天身體狀況急遽惡化，開始發低燒、腹脹、白血球數量飆升，醫生判斷不做手術恐怕熬不過一個月，但考量老邁因素，爺爺也可能捱不了手術過程。

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家屬事後到居委會討公道，指居委會陳姓主任聲稱當時有醫生判定可打疫苗，爺爺和奶奶也有簽署同意書，卻拿不出同意書或判定書；況且，爺爺耳朵不好，不可能口頭上答應接種，奶奶則罹患失智，也不可能做決定。

家屬指控，整個流程違反相關規定，既沒有事先與家屬溝通，也沒有測量血壓，打完甚至沒有留置觀察三十分鐘。在另一支影片中，家屬再度前往居委會質問，痛批對方推卸責任，事發至今都未致歉，而且居委主任去向不明，工作人員也不願聯繫。

靜安區彭浦新村街道辦事處十六日聲稱，居委會十二日陪同兩名社區醫護人員，上門為王姓爺爺和林姓奶奶施打疫苗，在保姆協助下先詢問兩人身體狀況，尤其林姓老人思路清晰，當場提供醫療保險卡等資料，判斷符合接種新冠疫苗條件，在徵得老人家同意及簽署同意書後，才為兩人施打，觀察期間也沒有出現不適。然而，這些說法再次被家屬駁斥。

其他網友也自揭相同經歷，指家中長輩也是被強行打疫苗，身體出現排斥、甚至喪命後，居委會僅想卸責，「爛到根、壞到家了，為了完成所謂的上級任務，無所不用其極」。

中國人權律師團呼籲北京當局貫徹疫苗自願接種原則，並正視施打後的異常反應，予以調查和補償，但也坦言在現行政治體制下，疫苗受害者恐怕得不到公正處理。

防有人躲藏 飯店隔離者住家竟被破門

另外，廣東省廣州市「邦華星際」住宅區的一百多個住戶控訴，他們在飯店隔離期間，自家竟被強行破門而入。工作人員解釋，這是因為懷疑「有人躲在家中」，才將確診者住家的上下三層住戶強行破鎖。此事凸顯違法防疫之事在中國各地層出不窮。

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