各國看衰「俄將比入侵前更衰弱」

烏克蘭軍隊兩度阻止俄軍跨越盧甘斯克地區的北頓內茨河（Siverskyi Donets River）。圖為北頓內茨河岸被擊毀的俄軍坦克。（路透）

2022/05/13 05:30

前中駐烏大使 預測俄大敗

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰事十二日進入第七十八天，俄軍持續猛轟烏東，但攻勢並無明顯進展。英國國防大臣華勒斯十一日指出，俄羅斯經此一戰，將比原來更為衰弱。與此同時，前中國駐烏克蘭大使高玉生在中國社會科學院內部研討會的發言也曝光，預測這場戰爭會以俄羅斯大敗落幕，因為現代戰爭是混合戰，而俄國在所有領域都已落敗，且徹底失去烏克蘭，未來前蘇聯國家將出現新一波「去俄化」趨勢。高玉生的演講影片在網路曝光後已遭刪除。

俄干擾GPS 戰場延伸到太空

烏俄戰爭的戰場也延伸到太空。英國「泰晤士報」（The Times）報導，美國太空司令部司令狄金生（James Dickinson）警告，俄羅斯正升高在太空軌道上的攻擊行動，頻頻干擾飛機、船舶、汽車和普通民眾使用的全球衛星定位系統（GPS）訊號。俄軍部隊一直被指控利用干擾系統，鎖定烏克蘭境內的GPS訊號進行干擾，專家指稱此技術已成為「俄羅斯軍火庫的常用工具」。

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亞速指揮官向馬斯克求救

戰場動態方面，烏國北部切爾尼戈夫地區的諾佛哥羅—塞維爾斯基（Novgorod-Siversky）一所學校，十二日凌晨遭俄軍砲擊，造成至少三死十二傷，俄軍也再度封鎖烏南港市馬立波所有疏散路線。數週來，俄軍不斷強攻烏軍在馬立波最後據點亞速鋼鐵廠，藏身廠內的烏軍第卅六獨立陸戰旅指揮官伏林那十二日推文，向全球首富、特斯拉執行長馬斯克求救，形容他是來自外星球的「超級人類」，盼能解救守軍，逃出俄軍包圍。

烏克蘭副總理韋列舒克表示，已向俄羅斯提議，以俄羅斯戰俘交換亞速鋼鐵廠的傷兵，「目前尚未達成協議，談判仍在持續進行當中。」

隨著西方國家加強對俄制裁，莫斯科接連反擊，十一日聲稱俄國已對歐盟、美國、新加坡共卅一家能源公司實施制裁，其中多數隸屬俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）德國子公司「GazpromGermania」。在烏克蘭暫停一條關鍵管線的天然氣輸送後，俄借道烏克蘭輸往歐洲的天然氣十二日減少三分之一。

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