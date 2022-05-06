俄攻進亞速鋼鐵廠 「地獄」守軍擊退

烏軍於圍城馬立波的最後據點亞速鋼鐵廠，在俄軍連日猛攻下仍持續頑強抵抗。圖為亞速鋼鐵廠遭砲擊的空拍圖。（路透）

2022/05/06 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰爭進入第七十二天，烏軍在濱亞速海的烏南港市馬立波最後據點亞速鋼鐵廠遭徹夜砲擊。四、五日在俄軍不間斷的砲火和攻堅下，該市市長顧問安德瑞尤申科指亞速鋼鐵廠戰況慘烈，在俄軍猛攻下，「馬立波最後十一平方公里的自由」已淪為地獄。

烏軍總參謀總部五日指稱，俄軍過去廿四小時企圖在烏東盧甘斯克及頓內茨克的利曼市、北頓內茨克市與波帕斯納市，發起共達十一次的攻擊行動，俾突破兩軍膠著的前線，但均無功而返。

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徹夜空襲烏東 俄11次攻擊無功而返

亞速鋼鐵廠守軍四日說，俄軍已突破其周邊陣地。亞速軍團指揮官普洛柯潘柯透過影片表示，目前的情況極為艱難，他們仍會繼續執行命令，守住防線；烏總統顧問阿列斯托維奇指出，俄軍四日曾進入該廠，但被守軍擊退，戰鬥持續。美國防部估馬立波仍有約兩千名俄軍，相當於兩個營級戰術群。

根據馬立波市長波成柯說法，廠內還有幾百人受困，包括約卅名兒童。俄國防部四日雖宣稱，俄軍五至七日的上午八點到晚間六點會開放「人道走廊」撤離亞速鋼鐵廠內平民，惟亞速軍團副指揮官帕拉瑪指控俄軍五日又違反承諾。

美聯社推估俄軍三月十六日空襲馬立波戲劇院導致近六百人喪生，為俄國二月侵烏以來，已知釀最多平民死亡的一次攻擊。

俄境運輸及後勤設施 遭連串攻擊

另根據頓內茨克地區克拉莫托斯克市地方當局指出，該市五日再次遭俄軍鎖定，至少六起空襲摧毀一個住宅區和一棟建築物。這是近一個月內，這座烏東城市的市中心首次遭俄軍空襲，造成至少廿五人受傷。俄國國防部五日聲稱，俄軍一整夜砲擊多個烏軍陣地和據點，造成六百多名烏軍死亡，摧毀六十一組武器與軍事裝備。

此外，華爾街日報五日則報導，近幾週俄國境內受到的一連串攻擊，及毗鄰烏國邊界發生不明爆炸，已擴大戰爭衝突範圍，凸顯俄國西部貝爾哥羅德（Belgorod）地區的脆弱，該區為莫斯科在烏東重新發動攻勢的關鍵。基輔雖否認涉入，但西方國家分析家認為，烏國已尋求攻擊俄境內的運輸及後勤設施，俾粉碎莫斯科在烏東集結兵力的企圖。

俄改炸補給設施 烏經損6千億美元

華盛頓郵報五日引述烏國官員及五角大廈報導，克里姆林宮正鎖定對烏國補給其守軍至關重要的基礎設施發動空襲。俄方三、四日針對的烏國目標，包括幾個變電所、一個鐵路設施，連接烏西與烏中兩座主要城市的一座汽車及火車共用橋樑。烏國經濟學者本週估計，該國因俄國侵略蒙受的經濟損失已高達六千億美元。

圖為亞速鋼鐵廠守軍「亞速軍團」官兵和躲在廠內的平民正在瓦礫堆中攀爬，拍攝日期不詳。（美聯社）

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