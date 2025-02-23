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    聽到急診醫學會求救聲 邱泰源盼3方向紓解壅塞

    衛福部長邱泰源表示，希望從穩住急診人力、改善環境、分流民眾就醫等，讓急診壅塞獲得緩解。（記者林惠琴攝）

    衛福部長邱泰源表示，希望從穩住急診人力、改善環境、分流民眾就醫等，讓急診壅塞獲得緩解。（記者林惠琴攝）

    2025/02/23 13:04

    〔記者林惠琴／台北報導〕今年春節連假至今，大醫院急診塞車景況遲遲未緩解，台灣急診醫學會罕見發出求救聲明，直指今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，並示警若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職。衛福部長邱泰源今（23日）表示，會從請醫院調整門急診住床比例及增加急診人力、調整健保合理給付、加強宣導病人分流措施等3大方向著手改善。

    邱泰源說明，衛福部長期關注急診壅塞也規劃解決策略，針對今年的壅塞情形，已召集各縣市衛生局、各大醫學中心、醫師公會開了幾次會議，並且與急診醫學會、各醫院急診部主任保持密切討論，釐清關鍵點來努力改進。

    邱泰源指出，他很清楚從過年至今，急診醫護團隊非常辛苦地守護急慢性病等各種患者，必須表達最大謝意。針對改善急診壅塞，會請各醫院調整門急診住床比例，希望調配給急診多一點床數，但他也理解此舉很困難，因為門診亦有不少癌症要開刀、化療的患者，對於醫院管理層是一大考驗，再拜託院長們做適當靈活的調整。

    再來，邱泰源指出，也要請各醫院增加急診醫護人力，降低急診醫療團隊負荷的壓力，而推行政策除了棍子外，蘿蔔也不可少，他會請健保署研議如何穩住急診人力，例如提供合理的給付等，將列入緊急處理。

    另外，邱泰源說明亦請醫師公會幫忙宣導，基層醫療挺身而出，民眾發生流感、腹瀉等情形，可先到診所，經醫師判斷是否需要轉診、協助轉診到適當醫院，因為有些病況在診所就可以處理，或是到小型醫院也可以，不必都湧向大醫院急診。

    邱泰源強調，整個醫療體系會全部動起來，衛福部也會給足夠的鼓勵措施，讓急診更有戰力照顧病人，希望從穩住急診人力、改善環境、分流民眾就醫等，讓壅塞獲得緩解。

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