獨家》饒慶鈴見宋濤未報備！任內訪中5次 未來行程將嚴審

國民黨籍台東縣長饒慶鈴（左）今年1月率團赴中國，卻未事先報備將會晤中國國台辦主任宋濤（右）。（圖擷取自中國央視）

2025/02/23 13:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨籍台東縣長饒慶鈴今年1月率團赴中國，卻未事先報備與中國國台辦主任宋濤會晤，陸委會日前表明主管機關將做適當處置。知情官員受訪指出，饒慶鈴之後在台東縣長任內赴中國申請案都會嚴審。

饒慶鈴是今年第一位訪問中國的藍營縣市長，1月4日在北京釣魚台國賓館與宋濤見面。宋濤當天致詞聲稱「兩岸同胞是一家人」，應堅持九二共識及反對台獨。饒慶鈴當面感謝中國恢復、擴大台東釋迦輸入，並表示「在堅持九二共識、反對台獨基礎上，走交流互動之路，就能推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞」。

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關於饒慶鈴赴中事前未告知將見宋濤，陸委會日前指出，根據兩岸條例，縣市長或簡任11職等以上的公務員進入中國都要申請，在申請表上會請他們具體填報參訪對象有沒有包含大陸地區縣市以上及黨務、軍事、行政機關的首長或副首長，饒慶鈴未事先報備見宋濤，主管機關在查證完成後，做出適當處理。

知情官員指出，饒慶鈴稱事前並不知道會見宋濤，縣府送來行程也未列載明會晤行程，難以判別是知情或不知情。案經調查後，饒慶鈴在台東縣長任內的赴中申請案，主管機關未來都會嚴審，不一定會通過。

據了解，饒慶鈴任台東縣長至今，赴中參訪高達5次。2019年2月曾以城市行銷暨推廣農特產業前往北京；同年4月，再度前往「上海世界旅遊博覽會」及拜會上海市台辦官員。

2023年6月16日，饒慶鈴率團赴廈門參加第15屆海峽論壇，向中國政協主席王滬寧當面表達希望恢復台灣釋迦輸中，她當時聲稱「希望兩岸在九二共識的基礎上強化合作、持續對話」。中共官方隨後於6月20日宣布，中國同意符合管理規範的台東鳳梨釋迦輸中。

2023年10月，饒慶鈴又率領縣府農業處官員前往北京，行程安排推廣台東鳳梨釋迦，以及參觀北京進口批發市場及蔬果連鎖店等。

2025年1月，台東縣政府以推廣台東農產品名義，花費約新台幣46萬元，由饒慶鈴率農業處農務科科長、專員及台東縣青年發展中心科員、台東大學教授共6人前往北京。饒慶鈴1人搭商務艙，其餘5人搭經濟艙。

台東縣府送交中央審核的行程中，僅列出1月4日搭機前往中國北京，1月5日在北京辦理農產業推廣活動，1月6日在北京參訪知名商場及企業。1月7日，該團前往上海與當地企業等拜會交流，且農業處2人與台東大學2人先回台；1月8日，饒慶鈴在上海進行企業餐訪交流，9日自上海返回台灣，全程均未列出將會見國台辦主任宋濤。

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