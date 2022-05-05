憂步俄後塵 中國力圖自力更生

烏東親俄的「頓內茨克人民共和國」控制下的馬克耶夫卡（Makiivka）一處儲油場，4日遭烏軍飛彈擊中引發大火。（美聯社）

2022/05/05 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國華爾街日報四日分析指出，中國國家主席習近平在二○一八年九月宣示美國和中國的貿易戰「逼著我們走自力更生的道路」後，鑑於俄國入侵烏克蘭而飽受美國及歐洲聯盟制裁，正急切往「自力更生」路線邁進，至今已在半導體生產、糧食與石油儲備、金融體系與國際連結上投入數十億美元，宛如中國古代修築長城以禦外侮翻版。

習近平二○一八年九月曾指示，國際上「先進技術、關鍵技術越來越難以獲得，單邊主義、貿易保護主義上升，逼著我們走自力更生的道路，這不是壞事，中國最終還是要靠自己。」重現毛澤東常用的「自力更生」表述；至於毛澤東當時鼓勵中國百姓「自力更生，艱苦奮鬥」，背景為中方和「美帝國主義」絕交並與「蘇聯修正主義」鬧翻。

請繼續往下閱讀...

華爾街日報指出，中國對美國制裁並不陌生，習近平主政期間，連續三屆美國對中國施加制裁。未來若中美因台灣而發生軍事衝突、中國對侵烏的俄國提供協助，都是非常可能的制裁引爆點，屆時中國面臨的制裁恐比俄國嚴重。

國際貨幣基金中國部前主任暨美國康乃爾大學國際貿易政策教授普拉薩德說，中國看得很清楚，西方大國以非常快速、非常團結的方式與俄對抗，中國可能從這次衝突吸取到教訓：它仍易受到金融、經濟和技術制裁的影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法