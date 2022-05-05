為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    地雷炸斷雙腿 烏護士病房完婚

    烏克蘭戰火熾烈，但在烏國西部利維夫一家醫院的病房裡，23歲的護士巴蘭迪納和夫婿瓦希利夫舉辦婚禮，在幸福的樂音下共舞。（取自臉書）

    烏克蘭戰火熾烈，但在烏國西部利維夫一家醫院的病房裡，23歲的護士巴蘭迪納和夫婿瓦希利夫舉辦婚禮，在幸福的樂音下共舞。（取自臉書）

    2022/05/05 05:30

    烏克蘭戰火熾烈，但在烏國西部利維夫（Lviv）一家醫院的病房裡，23歲的護士巴蘭迪納（Oksana Balandina）和夫婿瓦希利夫（Viktor Vasyliv）舉辦婚禮，在幸福的樂音下共舞。這對夫妻3月間在返回烏東利西昌斯克市（Lysychansk）的住家途中，被俄羅斯軍隊埋設的地雷炸傷，巴蘭迪納最後被迫截去雙腿和左手4根手指。儘管一開始無法接受現實，但她還是堅強地活了下來，並打算前往德國裝設義肢。（取自臉書）

    烏克蘭戰火熾烈，但在烏國西部利維夫一家醫院的病房裡，23歲的護士巴蘭迪納和夫婿瓦希利夫舉辦婚禮，在幸福的樂音下共舞。（取自臉書）

    烏克蘭戰火熾烈，但在烏國西部利維夫一家醫院的病房裡，23歲的護士巴蘭迪納和夫婿瓦希利夫舉辦婚禮，在幸福的樂音下共舞。（取自臉書）

    烏克蘭戰火熾烈，但在烏國西部利維夫一家醫院的病房裡，23歲的護士巴蘭迪納和夫婿瓦希利夫舉辦婚禮，在幸福的樂音下共舞。（取自臉書）

    烏克蘭戰火熾烈，但在烏國西部利維夫一家醫院的病房裡，23歲的護士巴蘭迪納和夫婿瓦希利夫舉辦婚禮，在幸福的樂音下共舞。（取自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播