地雷炸斷雙腿 烏護士病房完婚
2022/05/05 05:30
烏克蘭戰火熾烈，但在烏國西部利維夫（Lviv）一家醫院的病房裡，23歲的護士巴蘭迪納（Oksana Balandina）和夫婿瓦希利夫（Viktor Vasyliv）舉辦婚禮，在幸福的樂音下共舞。這對夫妻3月間在返回烏東利西昌斯克市（Lysychansk）的住家途中，被俄羅斯軍隊埋設的地雷炸傷，巴蘭迪納最後被迫截去雙腿和左手4根手指。儘管一開始無法接受現實，但她還是堅強地活了下來，並打算前往德國裝設義肢。（取自臉書）
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烏克蘭戰火熾烈，但在烏國西部利維夫（Lviv）一家醫院的病房裡，23歲的護士巴蘭迪納（Oksana Balandina）和夫婿瓦希利夫（Viktor Vasyliv）舉辦婚禮，在幸福的樂音下共舞。這對夫妻3月間在返回烏東利西昌斯克市（Lysychansk）的住家途中，被俄羅斯軍隊埋設的地雷炸傷，巴蘭迪納最後被迫截去雙腿和左手4根手指。儘管一開始無法接受現實，但她還是堅強地活了下來，並打算前往德國裝設義肢。（取自臉書）
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