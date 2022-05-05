懲俄止戰 歐盟半年內斷開俄石油

歐盟執委會主席馮德萊恩四日在歐洲議會建議，歐盟要在今年內逐步禁止俄羅斯石油進口。（歐新社）

2022/05/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕歐盟四日宣布逐步禁止俄羅斯石油進口的計畫，此為懲罰俄國入侵烏克蘭一系列新制裁措施的一部分；若歐盟各成員國批准此石油禁令，將是該組織迄今對能為俄國籌措戰爭經費的俄羅斯能源產業所採取最嚴厲行動。克里姆林宮對此表示，歐盟將為了傷害俄國付出高昂代價。

擬禁歐企提供航運、保險和融資等服務

此外，歐盟消息人士透露，歐盟執委會提議在一個月後禁止歐盟企業為俄國石油在全球運輸提供所有航運、經紀、保險和融資服務。這項措施是擬議禁運俄國石油的一部分，旨在大舉削弱俄國的石油產業。

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歐盟執委會主席馮德萊恩告訴歐洲議會，將建議禁止進口俄羅斯石油，而且是完全禁止，無論是海運石油、管運石油，原油與提煉油都禁止；歐盟將會循序淘汰俄羅斯石油，其中原油將在未來六個月內逐漸禁止進口，提煉油則是在今年底以前逐漸禁止。歐盟廿七個會員國大使四日將開會評估馮德萊恩的提議，該禁令若要生效，必須獲得所有成員國一致同意。歐盟是俄羅斯原油的最大消費國，俄羅斯去年提供歐盟廿七個會員國近三成的原油與十五％的石油產品。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，歐盟將為了傷害俄羅斯而付出高昂代價，「對歐洲公民而言，制裁（俄羅斯）的成本將與日俱增」。

匈牙利、斯洛伐克有緩衝期 德示警油價飆

禁止進口俄羅斯石油是歐盟針對俄國第六波制裁的一部分，將在今年內分階段實施以協助歐盟會員國適應，但目前已有數個歐盟國家要求延長最後期限，以便能確保新的能源來源。儘管提案中給予重度依賴俄羅斯石油的匈牙利與斯洛伐克多一年的時間落實禁令，但匈牙利表示，即便如此仍無法保證該國的能源安全；在被問到這話是否意味匈牙利否決俄羅斯石油禁令之議，匈牙利並未立即答覆。此外，捷克尋求將石油禁令推遲二到三年，德國則警告禁令將導致石油供應中斷與油價上漲。

馮德萊恩還建議制裁俄羅斯最大銀行「聯邦儲蓄銀行」、「莫斯科信用銀行」與「俄羅斯農業銀行」，將上述三家銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，以及建議對包括俄羅斯正教會主教長基里爾、佩斯科夫的妻兒以及在烏克蘭犯下戰爭罪行的俄羅斯軍事人員等進行制裁。此外，歐盟還將禁止更多的俄國廣播公司。

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