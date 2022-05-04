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    各國抵制 俄參與國際賽寸步難行

    歐洲足球總會（UEFA）為了抗議俄羅斯侵略烏克蘭，2日宣布禁止俄國各球會參加歐洲冠軍聯賽下屆所有賽事，也「沒資格」申辦2028年和32年的歐洲冠軍聯賽。（法新社檔案照）

    歐洲足球總會（UEFA）為了抗議俄羅斯侵略烏克蘭，2日宣布禁止俄國各球會參加歐洲冠軍聯賽下屆所有賽事，也「沒資格」申辦2028年和32年的歐洲冠軍聯賽。（法新社檔案照）

    2022/05/04 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕國際體壇持續針對進犯烏克蘭的俄羅斯進行制裁，繼國際冰球總會（IIHF）上月廿六日取消俄國主辦二○二三年世界冰球錦標賽資格，歐洲足球總會（UEFA）二日也禁止俄國各球會參加歐洲冠軍聯賽（Champions League）六月起跑的下屆所有賽事；同日，總部設於俄國的大陸冰球聯賽（KHL）也遭芬蘭、瑞典抵制，兩國將對執意參加KHL下屆賽事者，祭出禁止代表國家出賽處分。

    上述公告前兩天才剛結束的KHL本屆賽事，赫見芬蘭和瑞典的國家代表隊成員現身，他們未在俄國對烏開戰後跟進退出KHL，引發兩國輿論撻伐。四月卅日決賽當天，場上有支持俄國及俄國總統普廷的明顯標語。瑞典冰球協會表示，二日決定係「注意到俄國利用KHL做為宣傳工具」。

    UEFA二日另宣布，俄國「沒資格」申辦二八年和三二年的歐洲冠軍聯賽；四年一度的二二年歐洲女子足球錦標賽，原訂十六個女子國家隊七月於英格蘭參賽，二日也確定俄羅斯隊無緣參加，資格由葡萄牙遞補。

    國際足球總會（FIFA）和UEFA在俄國二月廿四日宣布對烏國展開「特別軍事行動」後，當月廿八日同時禁止俄國國家隊及俄國各球會參與兩協所有比賽，UEFA當時表示處分「直至另行通知」；FIFA則在三月九日宣布，拒絕在世界盃歐洲區附加賽準決賽與俄國交手的波蘭，直接晉級決賽，引發俄國嚴重抗議。

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