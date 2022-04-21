俄報復制裁 驅逐比荷奧31外交官

馬立波情勢危殆，當地由親俄分離份子控制的地區十九日爆發激戰，街頭可見遭摧毀的坦克。（美聯社）

2022/04/21 05:30

〔編譯管淑平、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕美國和歐洲十九日在多國領袖視訊會議上達成「廣泛共識」，將發動新的制裁對俄羅斯加強施壓；日本國會廿日通過撤銷俄國貿易最惠國待遇，加拿大最新制裁則鎖定俄國總統普廷的女兒；廿國集團（G20）廿日召開財政部長和中央銀行總裁會議，多國協調在俄羅斯代表出席會議時，集體退席抗議。俄國則宣布驅逐比利時、荷蘭、奧地利三國共卅一名外交官，報復這些國家的外交制裁。

美國總統拜登與法國、英國、德國等盟邦領袖，歐盟執委會主席馮德萊恩、歐盟理事會主席米歇爾、北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格，在會中討論協調行動，繼續對俄實施經濟制裁，進一步孤立莫斯科，並增加對烏克蘭的金融與安全援助，以及減少對俄國的能源依賴。

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加拿大十九日宣布制裁普廷長女瑪麗亞和次女卡特琳娜，以及其他十二名俄國官員、寡頭，凍結其資產。日本國會參議院廿日通過「關稅暫定措施法」修正案，撤銷俄國貿易最惠國待遇。日本政府八日宣布驅逐的八名俄國外交官廿日離境，據稱其中多人隸屬俄羅斯軍事情報局（GRU）和對外情報局（SVR），實際上是在日本從事諜報工作。

俄國純網路銀行「Tinkoff」創辦人、金融大亨丁科夫（Oleg Tinkov）十九日也加入譴責普廷的行列，批評莫斯科「屠殺」烏克蘭，九十％的俄羅斯人「反對這場戰爭」。他還說，俄羅斯軍隊是一支「爛軍隊」。

不過，中國國務委員兼國防部長魏鳳和廿日與美國國防部長奧斯汀通話時聲稱，美方不得利用烏克蘭問題「對中國抹黑栽贓、威脅施壓」，並警告「台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響」。

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