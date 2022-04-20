傳莫斯科號僅200官兵送醫 不到艦上一半

俄羅斯黑海艦隊「莫斯科號」飛彈巡洋艦已沉沒。（法新社檔案照）

2022/04/20 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）十四日由俄國官方證實沉船消息，惟至今未提供相關畫面及船上逾五一○名官兵下落。但媒體近日報導陸續披露，已有家屬接獲死訊；另傳兩百名傷患送醫救治消息，另三百餘人生死未卜。

英國《衛報》十八日報導，烏克蘭聲稱「莫斯科號」係遭烏方飛彈擊毀，愛子在上頭服役的俄國女子希沃娃（Yulia Tsyvova）已在十八日上午接獲俄國國防部致電證實其子罹難消息，「他才十九歲，他是被徵召入伍的徵兵」，「他們沒告訴我其他事，沒有葬禮日期的資訊」，「我很確定他不是唯一死者。」

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3百餘人生死未卜

多數家長選擇噤聲，就算發出尋人貼文也立刻「被消失」。帶頭尋找愛子下落的母親史柯雷貝特（Irina Shkrebets）告訴俄國獨立網路媒體「內幕者」（Insider），她和夫婿在俄國二○一四年兼併的克里米亞一家軍醫院找人，「我們看著每個燒傷的孩子」，「我無法告訴你這有多艱難，但我找不到我的。那裡只有兩百人。」

日本《夕刊富士》十九日報導指出，「莫斯科號」為第二次世界大戰以來沉沒軍艦中最大的一艘，嚴重打擊俄軍鬥志，美國、烏克蘭和歐洲各國領袖皆擔憂俄國總統普廷可能因此發動核武或化武攻擊。

俄羅斯證實，黑海艦隊司令奧西波夫（Igor Osipov）所屬旗艦「莫斯科號」飛彈巡洋艦已沈沒。（路透檔案照）

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