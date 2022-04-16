西方制裁排擠能源業 俄轉往亞洲市場

「俄羅斯天然氣工業股份公司」（Gazprom）為世界最大天然氣開採企業。（路透檔案照）

2022/04/16 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄羅斯總統普廷十四日在政府會議上坦承，俄國能源工業因西方制裁受阻，該產業做為去年提供俄國四十五％聯邦預算的經濟引擎，石油與天然氣相關銷售須由歐洲轉向亞洲市場。除了「不友好」國家的銀行延遲付款，他直指出口物流中斷對俄國影響最鉅。

普廷警告，西方國家試圖「排擠俄國供應商，用替代供應來取代我方能源資源，將無可避免地影響整個世界經濟」，而且「歐洲國家一直在談拒絕俄國供應，這進一步破壞了市場穩定並提高價格」。他強調，俄國本身須「逐步將我方出口重新定位到快速增長的南方和東方市場」，「要在不久的將來做到這點，有必要確定關鍵基礎設施並開始建設。」

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除了十四日要求加快西伯利亞新油氣管道建設計畫，他另主張把西方制裁的設備換掉，重申歐洲客戶應改以盧布支付俄國天然氣費用的立場，「打算從根本上增加本國貨幣結算在外貿體系中的份額」；歐盟國家先前多已表態反對這點，堅持將依現有合約以歐元或美元付款。

預估俄5月起 日減產300萬桶油

美國華爾街日報指出，俄國能源銷售市場轉向亞洲，恐得花上數年時間經營。其能源最大客戶目前還是歐洲客戶，因歐盟尚未禁止進口俄國石油與天然氣，近四成天然氣及廿五％石油來自俄國，僅針對該產業發展所需資金、技術及設備進行制裁；不過，美國和加拿大對俄國原油實施禁運，部分貿易商也不願意碰俄國石油。

專家指出，俄國逾十五萬個油田的基礎設施也面臨問題，因其老舊而須投資及維護設備。國際能源署預測，俄國五月起每天將少生產三百萬桶原油，日產量屆時不到九百萬桶。

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