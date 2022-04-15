日撤銷對俄最惠國待遇

針對俄國入侵烏克蘭，日本眾院十四日通過「關稅暫定措施法」修正案，以支持政府撤銷俄羅斯的「最惠國待遇」。圖為俄國媒體十三日播出在烏克蘭馬立波投降的烏國部隊。（路透）

2022/04/15 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕日本眾院十四日通過「關稅暫定措施法」修正案，以支持政府撤銷俄羅斯的「最惠國待遇」，並防止加密貨幣成為制裁的漏洞。同時日本政府也預定派遣自衛隊的飛機，運送人道救援物資提供給烏克蘭避難民眾。另一方面，俄國防部宣布兩艘太平洋艦隊基洛級潛艦，在日本海演習中成功發射「口徑（Kalibr）」反艦巡弋飛彈，似有反制日本的用意。

日本在上月底決定撤銷對俄的最惠國待遇，以加強對俄經濟制裁，未來俄羅斯產的所有進口商品，均會被徵收適用優惠待遇前的關稅稅率。國會也以最快速度修正相關法源「關稅暫定措施法」，在明年三月底前上調關稅。影響最大的以鮭魚和螃蟹等俄產海鮮為主。

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在加強對俄經濟制裁之餘，日本也追加對烏克蘭的援助，繼上月十日派遣自衛隊C-2運輸機將防彈背心等援烏防衛裝備運送到周邊的波蘭之後，近日應聯合國難民署（UNHCR）等單位要求，計畫派遣自衛隊飛機運送毛毯、衣物等人道救援物資前烏克蘭周邊國家。

另一方面，俄羅斯國防部十四日宣布，太平洋艦隊所屬兩艘基洛級潛艦「堪察加彼得巴甫洛夫斯克」號（Petropavlovsk-Kamchatsky）和「沃爾霍夫」號（Volkhov），在日本海演習中從水中發射「口徑」反艦巡弋飛彈，並成功擊中目標。「口徑r」最大射程約二千公里，據說難以攔截，至於發射時間和掉落地點則未說明。日媒報導，有超過十五艘俄軍艦船參加這次演習。

由於日本海上自衛隊與美軍第七艦隊的林肯號航空母艦打擊群，從八日起在朝鮮半島外海的日本海域舉行演習，俄方公布這項演習的消息，可能是為牽制日美演訓，並反制日本近來一連串的制裁行動。

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