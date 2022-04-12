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    中國交付塞爾維亞中程飛彈系統

    6架中國空軍運-20運輸機9日載運「紅旗-22型」中程地對空防空飛彈系統抵達塞爾維亞，引發高度關切。（美聯社檔案照）

    6架中國空軍運-20運輸機9日載運「紅旗-22型」中程地對空防空飛彈系統抵達塞爾維亞，引發高度關切。（美聯社檔案照）

    2022/04/12 05:30

    〔編譯魏國金／綜合報導〕美聯社報導，六架中國空軍運-20（Y-20）運輸機九日據悉運載紅旗-22型（HQ-22）中程地對空飛彈系統，抵達俄羅斯的盟友塞爾維亞，此舉使塞國成為第一個使用中國飛彈的歐洲國家，而在烏克蘭戰火方興未艾之際，這項在巴爾幹半島的軍備擴張行為，引發該區脆弱和平恐遭威脅的疑慮。

    報導說，這起武器運送至少飛越土耳其和保加利亞兩個北約成員國領空。軍事專家認為，此舉展現中國日益升高的全球影響力。

    對此，中國外交部發言人趙立堅十一日堅稱，這是中塞兩國的合作計畫，「與當前的局勢毫無關係」。他甚至牽扯美國向歐洲和台灣出售武器，「你們關心過損害地區和平與穩定了嗎？」

    塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）九日表示，他將在十二日或十三日展示塞爾維亞軍隊「最新的驕傲」，此說幾乎確認了中國完成此項二○一九年商定的中程飛彈系統的交付。他曾在俄國入侵烏克蘭的緊張局勢中，抱怨北約國家拒絕讓運載該系統的運輸機飛越其領空。雖然塞國投票支持聯合國譴責俄國的決議案，但拒絕加入對俄國的國際制裁。

    二○二○年，美國官員警告貝爾格勒不要採購中國紅旗-22防空飛彈。出口版稱為FK-3的紅旗-22飛彈系統，常被與美國「愛國者」、俄羅斯S-300地對空飛彈系統做比較，但其射程比更先進的S-300還短。

    俄中武裝塞國 西方憂鼓動戰爭

    塞爾維亞在一九九○年代與其鄰國爆發戰爭，儘管已正式尋求加入歐盟，但塞國透過採用俄國與中國的武器，包括戰機、作戰坦克等戰備提升其軍力。西方國家憂心俄中武裝塞爾維亞，可能鼓勵這個巴爾幹半島國家發動另一場戰爭，特別是對其前自治省分、二○○八年宣布獨立的科索沃開戰。儘管美國與多數西方國家承認科索沃國家地位，但俄國與中國未予承認。

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