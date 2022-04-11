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    抗俄勢力 北約部隊 擬長駐東翼防線

    歐美援助烏克蘭最新進展

    歐美援助烏克蘭最新進展

    2022/04/11 05:30

    強森與澤倫斯基走上基輔街頭 英援烏38億軍火、146億貸款

    〔編譯陳成良／綜合報導〕自二月二十四日俄羅斯入侵烏克蘭以來，北大西洋公約組織（NATO）持續擴大東翼成員國的駐軍規模，且處於高度戒備狀態。北約秘書長史托騰柏格更透露，北約考慮在東翼邊境永久駐軍，以因應俄國未來可能的侵略行動。與此同時，英國首相強森也宣布對烏克蘭提供新一波軍事援助，包括一二○輛裝甲車、反艦飛彈系統等，以及五億美元貸款。

    史托騰柏格在布魯塞爾接受英國「電訊報」（The Telegraph）訪問時表示，北約「正處於根本轉變時期」，將反映出俄羅斯總統普廷所作所為的「長期結果」。他表示，北約軍事指揮官正針對東翼永久駐軍制定計畫，讓北約東歐駐軍的角色，從防範俄國入侵的「絆腳石」，轉變成「成熟的威懾力量」。

    史托騰柏格的北約秘書長任期將延長一年。關於軍力重新部署，將在北約六月於西班牙馬德里舉行高峰會時做成決定。

    強森譴責俄軍 讚烏軍英勇

    強森九日親訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會談，表達國際社會對烏克蘭人民的堅定支持。他大讚烏國軍隊英勇抗俄，並承諾將另外提供一二○輛裝甲車及新式反艦飛彈系統，對烏提供設備技術與情報，並加強對俄制裁。強森和澤倫斯基還前往基輔市中心，從基輔主要街道赫雷夏蒂克街（Kreshchatyk）走到二○一四年爆發推翻親俄政府革命的獨立廣場（Maidan）。兩人受到民眾熱烈歡迎，有人情緒頗為激動，還有來自第二大城哈爾科夫的婦女送給兩人陶製公雞，象徵烏克蘭英勇抗俄。

    強森還譴責俄軍在布查（Bucha）與伊爾平（Irpin）等多座城鎮屠殺平民，「永久玷污」俄國總統普廷的名聲。澤倫斯基則推文表示，強森是反對俄國侵略的最有原則人士之一，呼籲西方國家追隨英國，提供烏國軍事援助，並加強制裁俄羅斯，對俄能源實施全面禁運。

    唐寧街隨後也宣布，將透過世界銀行額外提供烏克蘭五億美元（約一四六億台幣）貸款，對烏貸款總額達十億美元。英國還打算放寬對從烏克蘭進口的大多數商品的關稅，盼能藉此間接提供金援。

    英加碼援烏反坦克飛彈等

    另一方面，英國政府八日宣布，將再提供烏克蘭一億英鎊（約卅八億台幣）軍援，包括額外的「星光」（Starstreak）便攜型防空飛彈、逾八百枚NLAW反坦克飛彈、「標槍」反坦克飛彈、滯空彈藥（loitering munition）、軍事裝備和夜視鏡等，並首度提供「獒犬」（MASTIFF）防護巡邏車給烏軍。

    英國首相強森（左）9日造訪烏克蘭，與烏國總統澤倫斯基（右）在首都基輔街頭漫步，他大讚烏克蘭軍隊英勇抗俄，並承諾會提供新一波軍援，並加強對俄制裁。（法新社）

    英國首相強森（左）9日造訪烏克蘭，與烏國總統澤倫斯基（右）在首都基輔街頭漫步，他大讚烏克蘭軍隊英勇抗俄，並承諾會提供新一波軍援，並加強對俄制裁。（法新社）

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