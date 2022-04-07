援烏坦克裝甲車 捷克開北約先例

捷克已將一批T-72主戰坦克運交給烏克蘭。（路透檔案照）

2022/04/07 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕西方國家持續擴大對烏克蘭的軍事援助，美國五日宣布追加一億美元軍援，捷克送交一批蘇聯製坦克與裝甲運兵車，首開北約組織（NATO）國家贈予烏克蘭重型裝備的先例；捷克與斯洛伐克還考慮開放軍工設施，協助維修烏克蘭軍備；愛沙尼亞也宣布已移交包括榴彈砲在內的武器及多種軍備援助烏克蘭。

美國國務卿布林肯五日宣布提供一億美元安全援助，以滿足烏克蘭對額外反裝甲武器系統的迫切需求。五角大廈證實，這批增援的武器為「標槍」（Javelin）反坦克肩射飛彈，將直接從美軍庫存撥付，可快速運往烏克蘭。國防部發言人柯比說，美國迄今已批准向烏克蘭提供廿四億美元安全援助，其中十七億美元的武器是二月廿四日俄國入侵烏克蘭後批准的。

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捷克已證實向烏克蘭運送十餘輛T-72M主戰坦克與BVP-1裝甲運兵車，華爾街日報報導，這是自戰事爆發以來，外國首次向烏克蘭提供坦克。愛沙尼亞駐烏克蘭大使館五日發表聲明，已將包括反坦克飛彈、榴彈砲、反坦克地雷等武器移交烏克蘭：愛沙尼亞業者還與政府和軍方合作，向烏克蘭部隊移交頭盔、防彈背心、通訊設備、無人機、夜視儀、雷射測距儀、醫療用品和化學防護服等裝備。

北約秘書長史托騰柏格表示，六日、七日的外交部長會議將討論向烏克蘭提供更多武器援助等議題。他警告，沒有跡象顯示俄國總統普廷已經放棄控制整個烏克蘭的野心，戰事可能會拖上好幾個月，甚至好幾年，北約必須為此做好準備。

華盛頓郵報報導，如何結束戰鬥並支援烏克蘭將是會議上最激烈的討論之一。美國及其盟國表示，烏克蘭必須自行決定未來與俄羅斯的關係，不應強迫其做出妥協或鼓勵其戰鬥超過自己願意的時間。然而，一些歐洲國家擔心，如果普廷自認從俄烏談判中獲得利益，其他國家很可能淪為普廷的下一個目標。

哈爾科夫附近的烏克蘭前線軍人，手持美製「標槍」反坦克飛彈。（法新社檔案照）

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