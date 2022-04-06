總額6千億 歐盟擴大制裁俄羅斯

俄軍被控在烏克蘭首都基輔近郊布查屠殺數百人，俄方辯稱遺體都是俄軍撤離後才出現，但美國馬薩爾科技公司3月19日和21日布查（Bucha）空拍衛星照片清楚顯示，雅布隆斯卡街（Yablonska）已有多具屍體，佐證街頭屍橫遍野、曝屍數週慘狀。紐約時報報導，3月9日至11日的衛星照片，就已出現與人類屍體類似大小的黑色物體，戳破俄國防部否認犯案，還反控烏方「假造」影像的說詞。（歐新社）

2022/04/06 05:30

晶片、煤炭全入列

美禁俄動用外匯清償美元主權債

〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄羅斯二月廿四日入侵烏克蘭以來，對平民殘殺暴行引發國際公憤，歐美多國連日來緊急討論升高對俄制裁，包括德、法、義、西、丹麥等多國加入其他歐盟國家行列，大舉驅逐俄國外交人員，兩天內已約有俄國外交官一五○人遭到驅逐；美國四日宣布，不准俄國政府動用存放在美國銀行遭凍結的外匯存底，來清償到期六億多美元的主權債務；歐盟五日向成員國提出對俄國第五波重大制裁方案，涉及雙邊年貿易額高達一九○億歐元（約六○八○億台幣），包括煤炭、先進半導體等多項產品。

德法5國驅逐150名俄外交官

路透引述消息報導，歐盟執委會昨將向歐盟成員國提出新一波對俄全面性制裁措施，包括禁止俄國煤、木材、化學品和其他產品進口，這些產品年進口額合計達九十億歐元；並禁止半導體、電腦、液化天然氣技術、其他電子和運輸設備等向俄國出口，這些產品年出口額合計達一百億歐元。

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歐盟執委會主席馮德萊恩表示，她也將提議禁止俄羅斯和白俄羅斯公路運輸營運商進入歐盟，「這項禁令將巨幅限制俄國工業取得關鍵產品的選項」；此外，歐盟還將實施對含俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）在內的四大俄國銀行業者「全面禁止交易」，完全切斷這些業者進入歐洲市場。這些制裁措施，仍須歐盟廿七國同意。

俄嗆將採取對等制裁

俄軍撤離烏克蘭首都基輔郊區布查鎮（Bucha）後，當地發現超過三百具遺體，包括許多平民慘遭殺害，引發國際譴責。義大利五日宣布驅逐俄國外交官卅人、西班牙宣布驅逐廿五人、丹麥也宣布驅逐十五人，加上先前德國、法國驅逐的俄方人員，總數已達約一五○人。英國金融時報統計，自俄侵烏以來，約有至少俄國外交官二九三人遭到歐盟國家驅逐。

針對西方驅逐俄國外交人員，俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫四日晚表示，俄國將採取對等回應，屆時將對雙邊關係形成「破壞」，強調西方將為制裁措施自食惡果。俄國國會議員也草擬法案，準備對俄國境內配合西方制裁者祭出十年重刑或罰金。

歐盟執委會主席馮德萊恩將在歐盟外交高級代表波瑞爾陪同下，本週將先前往基輔會見烏國總統澤倫斯基，然後於九日參與在波蘭首都華沙舉行的「＃為烏克蘭挺身而出」活動。澤倫斯基昨日表示，他三日和馮德萊恩通話時同意，應由烏克蘭和歐盟組成就俄國戰爭暴行的聯合調查團體。馮德萊恩四日說，歐盟已做好派遣調查團隊的相關準備。

日本政府上月卅日宣布禁止對俄出口十九項高價產品，這些制裁措施在五日開始生效，期對俄國總統普廷周邊富豪友人形成壓力，包括昂貴轎車及摩托車、平台鋼琴、天然珍珠、日本產高級威士忌、手錶皆在對俄國的新禁運清單之列。

烏克蘭東部頓巴斯地區克拉莫托斯克鎮（Kramatorsk）的居民，4日攜家帶眷抵達當地火車站，準備逃離戰火。（法新社）

國際如何就戰爭罪名起訴普廷Q&A（資料來源：英國衛報 整理：編譯周虹汶）

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