歐中峰會 歐盟警告習 挺俄重創中國信譽

歐中峰會1日在布魯塞爾召開，歐盟執委會主席馮德萊恩（右）與中國國家主席習近平（左）透過視訊會談。（法新社）

2022/04/02 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐盟與中國一日舉行峰會，歐盟領袖在會中警告中國，不要協助俄羅斯侵略烏克蘭或者迴避西方的制裁，否則會嚴重損及中國的信譽；中國國家主席習近平迴避是否支持俄羅斯的問題，僅對烏克蘭戰爭的立場提出堅持勸和促談、防止衝突擴大等四點看法，他也承認中歐關係遭遇「挑戰」、「困難」，呼籲歐盟有「自主的」對中國認知和政策，共同推動雙邊關係行穩致遠。

歐盟理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席馮德萊恩一日分別先後與中國國務院總理李克強、國家主席習近平視訊對話。馮德萊恩在會後記者會上說，會中警告中國，不要在烏克蘭戰爭上，透過提供莫斯科武器或者協助迴避制裁，來幫助俄羅斯，否則這只會讓戰爭久拖，傷害全球貿易，「導致中國在歐洲嚴重信譽受損」。米歇爾說，「中國不能對俄羅斯違反國際法視而不見」。

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根據中國新華社報導，習近平向歐盟表示，中國對烏克蘭局勢深感遺憾，指中國「堅持按照聯合國憲章宗旨和原則辦事」，烏克蘭危機要妥善處置，但是「不能把全世界都綑綁到這個問題上」，更不能把世界經濟政治化、工具化、武器化，中歐要致力管控局勢，防止危機外溢。

峰會交鋒 雙方意見兩極

歐盟領袖在會中也提出中國針對立陶宛的貿易脅迫措施，新疆人權、香港和台灣問題等具爭議的議題，馮德萊恩指雙方在許多問題，意見兩極。習近平說，去年以來中歐關係「在困難中」有了新發展，呼籲歐盟「形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策」，與中國一起「反制製造新冷戰」。

中歐峰會前，包括美國香港人權委員會在內，四十六個人權團體發表聯名信，呼籲歐盟應將人權置於歐盟對中政策的核心，振興全球民主，信中提出四大要求：中國承認俄國侵略烏國、不以軍事或經濟方式援助俄國侵烏，明確承諾不會侵略台灣，以及解決香港、西藏、新疆人權問題。

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