印度狂買俄石油 不甩制裁

刻在印度訪問的俄羅斯外長拉夫羅夫（左），1日在新德里與印度外長蘇杰生（右）會面。（美聯社）

2022/04/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美、英與俄羅斯近日先後派遣高官造訪印度，企圖拉攏在譴責與制裁俄羅斯上力抗西方壓力的這個石油進口大國；儘管美國官員出言警告勿企圖助俄規避制裁，但印度一日仍堅稱將繼續購買俄羅斯原油。

美副國安顧問：會有後果

根據印度媒體報導，三月卅日飛抵印度的美國白宮副國安顧問辛赫（Daleep Singh）卅一日表示，任何國家若試圖透過地方貨幣交易機制或其他方式繞過制裁繼續與俄羅斯進行貿易，將面對「後果」。但辛赫並未解釋後果為何。身為華府的首席制裁策士，辛赫表示，美國已準備好協助印度多樣化其能源與國防供應；美國希望所有國家、特別是盟友與夥伴，不要建立支撐盧布的機制，以及不要企圖破壞以美元為基礎的金融體制。

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但印度財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）一日以全球油價飆升、印度人需要買折扣價石油為由，直言印度會繼續購買俄羅斯原油。印度在日前聯合國安理會表決譴責俄羅斯的決議案時棄權，以及與俄羅斯研究盧布支付機制以規避西方制裁好持續向俄羅斯購買石油。印度是全球第三大石油進口國與消費國，該國的武器也主要購自俄羅斯。

同樣在新德里訪問的英國外交大臣特拉斯三月卅一日被問到對印度堅持採購俄國低價油的看法時表示，英方尊重印度的決定。

俄羅斯外長拉夫羅夫在辛赫出言警告後數小時抵達新德里，他一日大讚印度沒有隨西方起舞譴責俄羅斯，並證實俄印兩國已準備好持續雙邊貿易，會想辦法找出規避西方國家祭出的非法單方面制裁此等「人為阻礙」。

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