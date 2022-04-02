俄堅持盧布結算 供氣倒數

俄羅斯總統普廷3月31日簽署命令，要求對該國「不友好」的國家必須以盧布購買俄國天然氣。圖為名為「反抗滅絕」的抗議團體1日在蘇格蘭愛丁堡國會大廈外演出行動劇，一人戴普廷的面具將俄國能源公司「盧克石油」（Lukoil）的「石油」澆到另一人頭上，表達對使用化石燃料的反對。（法新社）

2022/04/02 05:30

〔編譯茅毅、周虹汶／綜合報導〕俄羅斯總統普廷三月卅一日簽署命令，要求對俄國「不友好」的國家自四月一日起，必須以俄國貨幣「盧布」（rouble）支付，否則就「斷氣」。克里姆林宮發言人佩斯科夫一日說，俄方將不會自當天起就停止供氣給歐洲，此一必須用盧布結帳的新交易方式，係自四月的下半月（或四月下旬）和五月，才會影響歐俄間的天然氣結算。

下半月起 交易會有影響

根據普廷所簽的命令，俄國天然氣的外國買家，必須自一日起在俄國「天然氣工業銀行」（Gazprombank）開盧布戶頭，使這些買家的外國貨幣能兌換為盧布，再用盧布來買天然氣。該銀行雖已被英國制裁，但尚未被歐盟及美國制裁。路透引述分析家報導，普廷此一如意算盤旨在將由國家控制的俄國「天然氣工業公司」（Gazprom）置於該國天然氣貿易的核心，比起藉此報復歐洲，更多是為保護該公司今後免於因俄國入侵烏克蘭而遭制裁。

請繼續往下閱讀...

俄最大晶片商遭美制裁

在另一方面，美國財政部三月卅一日宣布對俄國擴大制裁，對象為協助俄國政府逃避西方經濟制裁及支持俄國國防和情報部門等「有害國外活動」的廿一個實體與十三名個人，含括航太、海洋、電子等產業，在美國司法範圍內凍結所有相關資產及禁止美國實體與之交易，俄國最大微晶片製造商「Mikron」、超級電腦製造商「T-Platforms」皆在黑名單之列。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法