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    俄軍重新集結 烏東烏南面臨新攻勢

    烏主要城市戰況概要

    烏主要城市戰況概要

    2022/04/02 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤淪斯基在三月卅一日的全國談話中警告，俄羅斯正在重新集結兵力，對烏國東、南部發動新一波強攻，預告頓巴斯、馬立波等重點區域處境將非常艱難，美國軍方更指屆時將帶來一場「更長、更持久」的衝突。此外，俄軍原本表示四月一日將開放南部戰略港市馬立波人道走廊，但烏方指控俄軍食言，人員和物資進出仍遭阻撓。

    烏俄恢復視訊談判

    烏俄一日恢復視訊談判，俄國外交部長拉夫羅夫先前表示，雙方談判已有一些進展，俄方正在準備回應烏方三月廿九日在土耳其談判中所提的建議。義大利總理德拉吉轉述卅一日與普廷電話交談的內容，指普廷稱停火條件尚未「成熟」，且直到兩國談判團隊交出更多成果前，他不會與澤倫斯基面對面談判。土耳其總統艾多根一日也與普廷通電討論烏俄和談，他呼籲烏俄雙方要有「常識」並「保持溝通」。

    不過，澤倫斯基指出，俄方日前在談判中聲稱減少對基輔和切爾尼戈夫的攻擊，僅是一種軍事策略，目的是重新集結兵力攻擊烏國東部頓巴斯地區、第二大城哈爾科夫及南部馬立波等。

    力攻烏東 衝突恐拖更久

    五角大廈發言人柯比直言，俄軍進攻基輔和切爾尼戈夫的兵力中，撤退的比例不到二十％。北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格直言，俄軍在基輔和切爾尼戈夫等兩州「並未撤退，而是重新集結」。美國一名資深國防官員認為，即使俄軍力攻烏東也不會一帆風順，且在調動更多兵力進入烏東後，當地恐出現更久更冗長的衝突。

    馬立波人道疏散又遭阻

    另一方面，俄軍久攻不下的馬立波人道處境困頓，而俄軍承諾一日將開放人道走廊給國際紅十字會（ICRC）進入救援，ICRC也稱其車隊和人員已在札波羅熱附近，希望可以率領難民車輛離開，但坦言不確定可以正常行動，呼籲烏俄雙方對此達成共識。然而，馬立波市長顧問安德里烏矢陳科一日指控，俄軍前一天就開始阻擋人員和物資進出，進出都「非常危險」。

    馬立波持續遭到俄軍封鎖和砲轟，圖為當地一名居民與親俄民兵溝通。（路透）

    馬立波持續遭到俄軍封鎖和砲轟，圖為當地一名居民與親俄民兵溝通。（路透）

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