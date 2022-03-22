美主播犀利提問 中國大使難招架

中國駐美大使秦剛廿日接受美國哥倫比亞廣播公司「面對全國」節目專訪。（取自中國駐美大使館官網）

2022/03/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國駐美國大使秦剛廿日接受美國「哥倫比亞廣播公司」（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時，仍拒絕譴責俄羅斯總統普廷入侵烏克蘭，也不願意跟普廷切割，甚至譏諷「譴責無濟於事」而且「天真」。他亦未明確排除今後北京會向莫斯科提供侵烏所需的武器。

九分鐘被吐槽廿三次

在九分鐘的訪問中，主持人布瑞南（Margaret Brennan）數度挑戰秦剛的論述，秦剛共被打斷廿三次。當被問到中方是否會供應俄方軍火和資金時，他堅稱中國向俄國提供軍事援助的說法係「假消息」，中國政府拒絕承認。

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布瑞南並提問秦剛，中國國家主席習近平是否曾請普廷下令停止侵烏？秦剛避重就輕地辯稱，習、普兩人二月廿五日就通電話，習近平就希望普廷和基輔恢復和談。至於海牙的國際法院（ICJ）已裁定俄國應該立即停止其軍事行動，但北京卻對此反對。秦剛對此聲稱，這是由於北京「看到烏國問題存在歷史上的複雜性」。

布瑞南還假設，若俄國在中俄邊境陳兵十五萬大軍，就像俄方在烏國邊境那樣，北京難道不會擔心？秦剛則辯稱，希望跟俄方建立「友好睦鄰關係」。他並認為俄方絕不會因譴責而退讓，還強調「解決問題需要智慧、勇氣及良好的外交手腕，中國會繼續促進和談，敦促立即停火」。

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